Tredici consigli pratici per non sprecare il cibo - BergamoNews

Il 5 febbraio si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Tra i tanti sprechi di cui siamo protagonisti ogni giorno, lo spreco alimentare non è solo dannoso per le tasche delle famiglie, ma anche per l’ambiente, la società, il livello di nutrizione. Non è un caso che il 12esimo dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sia dedicato al “Consumo e alla produzione sostenibili”, nel quale rientra il cibo e la lotta allo spreco alimentare.

Sembra difficile da credere, ma noi consumatori siamo i principali responsabili dello spreco alimentare: cambiando i nostri comportamenti, possiamo però contribuire efficacemente a ridurlo.

Adiconsum è impegnata proprio in questo senso in 4 progetti e ha preparato una lista di consigli per la vita di tutti i giorni:

13 consigli Adiconsum

Acquista poco alla volta per mangiare cibi sempre freschi e con tutti i nutrienti intatti

Gli alimenti con scadenza “da consumarsi preferibilmente” già passata possono ancora essere consumati: con il tempo alcuni possono perdere gusto, ma non sono pericolosi

Prima di gettare via il cibo verifica con vista e olfatto eventuali alterazioni

Conserva gli avanzi di cibo in frigo e riscalda solo la quantità necessaria

Recupera gli avanzi con ricette creative e congela quelli che non consumerai a breve

Servi piccole porzioni ed educa i bambini a non lasciare cibo nel piatto

Sorveglia gli alimenti in dispensa e gestiscine con cura l’acquisto e la conservazione

Fai la spesa tenendo a mente ciò che hai già a casa

Consuma prima il prodotto con scadenza più ravvicinata o l’alimento che hai acquistato per primo

Riponi gli avanzi in contenitori ermetici per conservarli al meglio

Acquistare grandi quantità di cibo potrebbe fartelo sprecare

Usa correttamente i ripiani del frigo

Controlla il corretto funzionamento del frigo e mantienilo pulito e ordinato.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!