Sanremo, serata cover: trionfano Gianni Morandi e Jovanotti, oggi finale e vincitore - BergamoNews

La quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i concorrenti portano sul palco dell’Ariston – da soli oppure accompagnati da altri artisti – brani, italiani o inglesi, degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

È Noemi a dare il via alle esibizioni. La cantante si siede al pianoforte e si confronta con un brano della grande Aretha Franklin, dimostrando di esserne all’altezza.

Dopo una grande partenza, cantano Giovanni Truppi e Vinicio Capossela, prima della comparsa della co-conduttrice di serata: l’attrice Maria Chiara Giannetta, interprete del ruolo della detective non vedente della serie “Blanca”.

L’attrice presenta Yuman che, accompagnato da Rita Marcotulli, si misura con un mostro sacro: “My way” di Franck Sinatra.

Arrivano poi le Vibrazioni, con Sofie and the Giants e il maestro Beppe Vessicchio – stavolta non a dirigere l’orchestra, bensì al pianoforte. Ma sempre ineccepibile. Proprio come Fiorella Mannoia che affianca il giovane Sangiovanni in “A muso duro”, di Pierangelo Bertoli prima dell’interpretazione di Emma e Francesca Michelin, tra le più attese della serata, che si cimentano in un brano di Britney Spears per una scarica di adrenalina. Con tanto di coreografia.

Scendono poi le scale dell’Ariston Gianni Morandi e, a sorpresa, Jovanotti. Il pubblico applaude ancor prima dell’inizio dell’esibizione: la coppia è energica, si diverte e fa divertire in un Medley travolgente ed esplosivo. Ovazione più che meritata.

Si continua con Elisa che canta sulle note di “Flashdance” accompagnata da una splendida Elena D’Amario, ballerina e coreografa. La voce della prima, e la grazia dei movimenti della seconda, riempiono il teatro. Il pubblico non può che arrendersi davanti a tanta bravura e concedere loro un’altra inevitabile standing ovation. Alla fine dell’esibizione, Amadeus mostra un breve video inviato nel pomeriggio dal maestro Giorgio Moroder, uno dei compositori della canzone, che saluta l’artista.

Un’ovazione dietro l’altra: stavolta tocca ad Achille Lauro e Loredana Bertè. I due cantanti scaldano l’Ariston e Lauro, alla fine dell’esibizione, dedica un bellissimo pensiero alla Bertè.

Maria Chiara Giannetta viene raggiunta da Maurizio Lastrico, suo collega in “Don Matteo”. Insieme omaggiano la nostra musica con uno sketch leggero e divertente, montato ad arte attraverso un vero e proprio collage di frasi di alcuni tra i pezzi più rappresentativi della storia della canzone italiana.

Carrellata di artisti per la ripresa della competizione. Inizia Matteo Romano: il giovane suona il pianoforte e canta accompagnato da Malika Ayane. I due presentano “Your song” di Elton John; piovono applausi. La gara procede poi con “La mia storia tra le dita” interpretata da Irama con il cantautore della versione originale, Gianluca Grignani.

Dopo di loro, Ditonellapiaga e Donatella Rettore riportano sul palco “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli con la solita vitalità.

Si continua con l’unica donna con tre vittorie al Festival di Sanremo: Iva Zanicchi. L’artista, con “Canzone”, rende omaggio a Milva. Non può mancare la standing ovation.

Ana Mena, invece, porta un medley – da Jimmy Fontana a Julio Iglesias, passando per Alan Sorrenti – che affronta con il compagno di successi Rocco Hunt.

La Rappresentante di Lista, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra cantano “Be my baby”: il mix funziona.

Poi è il turno di Massimo Ranieri e Nek: per loro, “Anna verrà” di Pino Daniele, un pezzo profondo per due voci importanti e uniche. Applausi su applausi.

Torna Jovanotti, ma stavolta non per cantare – o meglio: anche, ma non subito. Chiamato da Amadeus, scende le scale saltellando e fiancheggia l’amico conduttore. Tuffi nel passato, aneddoti e ricordi divertenti per i due compagni di mille avventure. Lorenzo Cherubini riporta Amadeus sui banchi di scuola, tema: “Il mio Sanremo”. Mentre Amadeus disegna, Jovanotti recita la poesia “Bello mondo” di Mariangela Gualtieri. Un bellissimo momento, toccante e intenso. Che voce e che presenza, il “Jova”! Poi, mentre aspetta che l’amico posi i pennarelli, intona “Che sarà”. Sanremo, per Amadeus, è senza dubbio “il Festiva(l) della gioia e… dell’amicizia vera!”, dove i cuori si scaldano.

Questa sera, come anticipato, sono dei bergamaschi a esibirsi sulla nave Costa Toscana: i Pinguini Tattici Nucleari cantano la loro “Ringo Starr” e fanno ballare tutto il pubblico.

Si torna alla gara con Michele Bravi che delizia con un brano tanto difficile, quanto commovente: “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti. “Come può, uno scoglio, arginare il mare?” Semplice: non può.

Mahmood e Blanco interpretano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. L’atmosfera è da brividi, nemmeno a dirlo.

Rkomi si presenta con un medley – il terzo e ultimo della serata – di Vasco Rossi e si respira un po’ di rock.

Riappare Maria Chiara Giannetta e si prende la scena: “Per prepararmi al mio ruolo in “Blanca” – esordisce – ho passato tanti momenti in casa al buio. Ora, vi chiedo di chiudere gli occhi e ascoltare”. Poi presenta i suoi “guardiani” (Michela, Marco, Sara, Maria e Veronica, che però non è con lei sul palco), persone non vedenti che le hanno dato consigli fondamentali per prepararsi a recitare, ma anche per vivere meglio e guardare la vita con occhi diversi. “Ho imparato – conclude – ad ascoltare oltre ciò che vedo. Oltre i miei pregiudizi, i miei imbarazzi, i miei disagi, le mie paure. E ho scoperto che quello che non conosco è una ricchezza infinita, che mi rende umana”

Riprende nuovamente la gara con Aka 7even che, accompagnato da Arisa, canta “Cambiare” di Alex Baroni. Highsnob e Hu si presentano con Mr Rain e propongono “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Lo stesso Highsnob si commuove, l’esibizione merita gli applausi.

Compare anche l’ospite Lino Guanciale e, dopo un breve momento dedicato alla televisione, presenta il successivo cantante in gara: Dargen D’Amico. L’artista canta “La bambola” di Patty Pravo, l’esecuzione è originale e coinvolgente.

Segue Giusy Ferreri che, accompagnata da Andy dei Bluvertigo, interpreta “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti.

Il penultimo artista in gara è Fabrizio Moro che porta “Uomini soli”, brano con cui i Pooh trionfarono nel 1990. È la co-conduttrice a presentare il cantante e ricorda Stefano D’Orazio, “un grande artista, un amico che manca a tutti noi”. Fabrizio canta bene ed emoziona anche su un arrangiamento particolare.

Tananai e Rose Chemical propongono una versione rap di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà e viene anticipato un tributo alla “Raffa Nazionale” durante la finale.

La loro è l’esibizione conclusiva, ma la musica non smette di riempire il teatro che diventa una discoteca. Il dj Massimo Alberti fa ballare l’Ariston.

Viene quindi rivelato il podio delle cover: al primo posto il medley di Gianni Morandi e Jovanotti; al secondo Mahmood e Blanco con “Il cielo in una stanza”; al terzo Elisa con “What a feeling”.

I primi classificati della serata concedono infine il bis del loro medley al pubblico – che lo richiede a gran voce.

Subito dopo, viene presentata la nuova classifica generale provvisoria:

– Mahmood e Blanco;

– Gianni Morandi;

– Elisa;

– Irama;

– Sangiovanni;

– Emma;

– La Rappresentante di Lista;

– Massimo Ranieri;

– Fabrizio Moro;

– Michele Bravi;

– Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir;

– Matteo Romano;

– Dargen D’Amico;

– Aka 7even;

– Noemi;

– Ditonellapiaga e Rettore;

– Iva Zanicchi;

– Giovanni Truppi;

– Rkomi;

– Le Vibrazioni;

– Yuman;

– Highsnob e Hu;

– Giusy Ferreri;

– Ana Mena;

– Tananai.

Stasera, o meglio stanotte, sabato 5 febbraio, conosceremo il vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

