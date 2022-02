Riparte la Serie A e s'infiamma la corsa Champions: per l'Atalanta ghiotta chance a Cagliari - BergamoNews

Torna la Serie A e si riaccende la corsa Champions. Dopo il weekend di sosta, si riparte con un calendario davvero intenso.

L’Inter (53 punti) sembra fare un campionato a parte. La capolista aveva iniziato la stagione tra lo scetticismo dei tifosi, dopo le cessioni dei big Lukaku e Hakimi. Ma l’ottimo lavoro sul mercato della società ha messo a disposizione di Simone Inzaghi una rosa capace di accumulare 4 punti di vantaggio su Napoli e Milan, con una partita ancora da recuperare. Un gap tutt’altro che facile da colmare per le inseguitrici, ma il derby in programma sabato (fischio d’inizio alle 18) potrebbe rivelare sorprese.

Alle spalle dei milanesi ci sono appunto partenopei e rossoneri. Il Napoli gioca una partita sulla carta favorevole, contro il Venezia. Gli azzurri hanno iniziato il campionato alla grande, salvo perdere qualche colpo tra novembre e dicembre, complici i numerosi infortuni.

Decisamente meno semplice la gara del Milan, impegnato appunto nel derby della Madonnina. La corazzata di Pioli deve rialzare in fretta la testa, perché la vittoria manca dal 9 gennaio.

L’Atalanta (43 punti) avrà la ghiotta chance di battere il Cagliari per accorciare le distanze dal trio di testa. Nel girone di ritorno, i nerazzurri sono abituati a mettere la sesta e avendo già migliorato il rendimento fino a gennaio hanno ottime possibilità di strappare il pass Champions.

I bergamaschi dovranno anche recuperare il match contro il Torino. Potenzialmente, potrebbero allungare il vantaggio sulla Juventus, in quinta posizione, in piena lotta per l’Europa e distante un solo punto. La squadra di Allegri sfiderà l’Hellas, vera e propria rivelazione di questa stagione, in un confronto dall’esito tutt’altro che scontato. I bianconeri sono partiti con il freno a mano tirato, ma ora hanno trovato continuità di risultati.

La Roma, piazzata al sesto posto a quota 38, è di scena contro il Genoa in uno scontro abbastanza semplice. Tra altri e bassi, gli uomini di Mourinho sembrano però non essere al livello delle avversarie. Continuità cercasi.

La prossima settimana, potrebbe invece rappresentare uno snodo decisivo. In programma due big match dal sapore d’Europa: Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. È ancora presto per dare un verdetto, ma una cosa è certa: due saranno le escluse eccellenti dalla prossima Champions.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!