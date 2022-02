Qualche nuvola, ma niente pioggia - BergamoNews

Primo weekend di febbraio: Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo ci illustra che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Alcune perturbazioni attraversano l’alta pressione sull’Europa e raggiungono nel fine settimana la Lombardia che resta però, ancora una volta, protetta dallo sbarramento alpino. Lunedì l’anticiclone atlantico avanzerà nuovamente verso le Alpi preceduto da vento da nord. Probabili condizioni di bel tempo ancora a lungo con temperature sempre al di sopra della media del periodo.

Sabato 5 febbraio 2022



Tempo Previsto: al mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse su Alpi e Prealpi con maggiori addensamenti sulle zone di confine con la Svizzera. In pianura coperto per nubi basse o cielo invisibile per nebbie. Nel pomeriggio e nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 0°/6°C. Massime in moderato o lieve aumento in pianura e comprese tra 10°/12°C.

Domenica 6 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino coperto per nubi basse o cielo invisibile per nebbie in pianura, altrove in prevalenza soleggiato con solo qualche velatura di nubi alte. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta ovunque con estese velature. Nella sera-notte estese velature del cielo per nubi medio-alte ovunque con maggiori addensamenti sulle zone di confine con la Svizzera. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo in pianura. Massime stazionarie in pianura.

Lunedì 7 febbraio 2022



Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi con precipitazioni deboli, nevose al di sopra dei 1300-1500 metri; altrove in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio passaggio a condizioni soleggiate ovunque. Nella sera-notte cielo sereno ovunque.

Temperature: minime e massime in lieve aumento in pianura.

