Oltre a Sanremo, La truffa dei Logan o Matrimonio a Parigi? La tv del 5 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 5 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la finale del “Festival di Sanremo”. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus, stasera sarà l’attrice Sabrina Ferilli, che vestirà i panni di co-conduttrice.

Gli ospiti attesi sono: Fiorello, la banda musicale della Guardia di Finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Il lato oscuro della mia matrigna”; su RaiTre alle 20.30 c’è “La truffa dei Logan”; su Rete4 alle 21.20 “007 – Vendetta privata”; su Canale5 alle 21.40 “Matrimonio a Parigi”; e su Italia1 alle 21.15 “Il viaggio di Arlo”. Ancora, su La7 alle 21.15 “Apocalipse now redux”; su Rai4 alle 21.20 “Face Off – Due Facce di un assassino”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Tango argentino”; su Iris alle 20.20 “Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca” e su Italia2 alle 21.10 “Dead in Tombstone”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Atti unici”. Il regista Damiano Michieletto – rinomato per i suoi innovativi allestimenti operistici – torna a cimentarsi con la prosa, come più volte fatto in passato.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Sotto assedio”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!