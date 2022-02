Lorenzi: “Da Forza Italia solidarietà ai carabinieri accoltellati" - BergamoNews

Bergamo. Enzo Lorenzi, Vice vicario provinciale e responsabile regionale del dipartimento sicurezza e immigrazione di Forza Italia, dichiara: “Da Forza Italia il pensiero e la solidarietà ai due carabinieri di 24 e 26 anni in servizio alla stazione di Albino accoltellati, nella serata di giovedì a Nembro, da un immigrato già noto alle forze dell’ordine nel corso di un controllo antispaccio”.

“Si tratta di un nuovo caso che evidenzia ancora una volta le conseguenze derivanti dagli ingressi illegali in Italia e la necessità di attuare una seria politica di rimpatri – prosegue Lorenzi -. Questo è il modo più concreto per non lasciare soli gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine, che continuano a garantire il presidio e la sicurezza del territorio. Inoltre, è fondamentale investire nelle dotazioni delle forze di Polizia e Carabinieri con strumentazioni adeguate come i Taser, che in casi come questo possono risultare determinanti per garantire l’incolumità degli agenti e anche quella dei trasgressori”.

