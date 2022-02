Lite furibonda in via Previtali: calci, pugni e cocci di bottiglia, 2 feriti - BergamoNews

Bergamo. Attimi di paura venerdì sera, poco dopo le 22, tra via Previtali e via Palma il Vecchio, dove due giovani di 25 e 32 anni, in preda ai fumi dell’alcol, si sono resi protagonisti di una lite furibonda con calci, pugni e cocci di bottiglia rotti, finendo in mezzo alla strada.

Allarmati dalle urla, i residenti hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica, due Volanti della questura e una pattuglia della polizia locale. I due sono stati separati, bloccati e portati in ospedale: uno al Papa Giovanni in codice giallo, l’altro alla Gavazzeni in codice verde.

Sono in corso accertamenti da parte della Questura.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!