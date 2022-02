Gandellino, escursionista scivola lungo un sentiero: sul posto l'elicottero - BergamoNews

Gandellino. È scivolata lungo un sentiero, in località Grabiasca Bassa, a 1.500 metri di altezza.

Nel pomeriggio di sabato 5 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino si sono attivati per soccorrere una donna di 54 anni.

Le operazioni – tutt’altro che semplici, vista la zona impervia – sono in corso dalle 15 circa. Sul posto anche l’elisoccorso, per trasportare l’escursionista in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero così gravi.

