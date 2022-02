Covid: 1.112 positivi a Bergamo, in Lombardia calano ancora i ricoveri ma altri 76 morti - BergamoNews

Sono 1.112 i positivi al Covid-19 segnalati sabato 5 febbraio in provincia di Bergamo, 11.136 in tutta la Lombardia a fronte di 129.067 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’8,6%, di poco superiore rispetto a quello di venerdì che era dell’8,4%.

Sul fronte degli ospedali lombardi, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-158) per un totale di 2.656 persone ricoverate, mentre scende anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (-2) per un totale di 214.

Sono invece 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Per quanto riguarda l’incidenza nelle altre province, Milano è la più colpita con 3.200 nuovi casi, segue Brescia 1.539, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.

