Congresso regionale Azione, Carretta eletto segretario: "Ora un progetto serio per battere Fontana" - BergamoNews

Si è svolto sabato mattina in via telematica il primo congresso regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Tanti gli interventi della politica regionale hanno accompagnato la candidatura unitaria del coordinatore uscente, tra gli altri il Sindaco di Milano Beppe Sala, il Segretario PD Lombardia Vinicio Peluffo, Il consigliere regionale Michele Usuelli di +Europa-Radicali, gli onorevoli Matteo Richetti e Maria Chiara Gadda coordinatrice Italia Viva Lombardia, La Consigliera regionale Viviana Beccalossi del Gruppo Misto, la Consigliera Regionale di LCE Elisabetta Strada, la Consigliera Comunale di Milano Giulia Pastorella, la Coordinatrice di +Europa Lombardia Sonia Serati e il Consigliere del M5S Dario Violi.

Il Consigliere Regionale Niccolò Carretta, grazie al voto di questa mattina, potrà dunque proseguire il percorso di strutturazione di un partito che vuole farsi trovare pronto in occasione delle prossime elezioni regionali: “La sfida delle Regionali del 2023 è cruciale per impostare la Lombardia che vogliamo nell’epoca post pandemia. Sono convinto che la politica dei prossimi anni avrà il compito di regolare il sistema sociale, culturale, economico cambiando radicalmente l’approccio che la politica dovrà avere nei confronti dei temi più urgenti. Azione, fin qui, ha fatto un lavoro di organizzazione, di contenuti e crescita veramente straordinario ed è per questo che ci tengo a ringraziare tutti gli iscritti e coloro che, con me, hanno dedicato tempo ad un progetto ambizioso e coraggioso come il nostro.

La crisi dei partiti – prosegue Carretta – sta evidenziando la necessità di trovare nuovi strumenti e nuovi modi di interagire con i problemi del Paese. Azione, partendo proprio dal lavoro basato sui temi e sulla costruzione di un progetto credibile e alternativo vuole provare a scardinare il meccanismo che, sotto gli occhi di tutti, si è ormai logorato. Avremo bisogno di un candidato o una candidata che sappia parlare a tutti i lombardi e di una coalizione larga, forte e convincente per battere Fontana e la politica che da anni sta creando veri e propri danni e sta rallentando la corsa di una Regione ricca di valore, buone prassi e competenze. Ridare slancio e opportunità, ma anche tutele e protezione ai cittadini saranno solo alcuni degli obiettivi che il nostro partito vorrà perseguire.

L’obiettivo, oggi, è quello di costruire un progetto credibile che sappia trovare le soluzioni per rendere la sanità di territorio più prossima e più efficiente, tagliando nettamente le liste d’attesa e favorendo una concorrenza vera tra i privati per migliorare il servizio ai cittadini. Aprirsi alla concorrenza è anche il percorso che dovrebbe riguardare il servizio di trasporto pubblico ferroviario, con una gara europea per la gestione, anche in più lotti, della nostra rete ferroviaria: Trenord ha fallito, dopo anni è il momento di ammetterlo.

Azione sarà fortemente a sostegno anche delle imprese, cercando di garantire un programma serio volto alla sburocratizzazione e al collegamento sempre più forte tra formazione e mondo del lavoro, elemento cruciale per liberare nuove energie da parte del settore produttivo, che traina in Europa e nel mondo la nostra regione”.

“Il Partito oggi conta 3350 iscritti e 105 gruppi locali e una delle priorità organizzative dei prossimi mesi è strutturare il partito in tutti i territori, anche dando seguito ai congressi provinciali che si sono svolti in queste settimane. Ringrazio il comitato organizzatore del congresso, ringrazio l’assemblea regionale, gli iscritti e l’organo esecutivo che, dandomi fiducia, ha scelto di camminare insieme a me verso una delle più importanti sfide del prossimo decennio”.

Già settimana prossima il primo Direttivo per l’approvazione dell’Esecutivo regionale

