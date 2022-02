Atalanta, caccia ai tre punti. Gasp: "C'è anche Zapata, molto contento per Boga" - BergamoNews

Zapata c’è e anche la rosa dei disponibili per Atalanta-Cagliari è più confortante, per cui l’allenatore può scegliere: “Speriamo di essere usciti dal Covid, l’infermeria si è svuotata”, risponde Gasperini alla vigilia del match del Gewiss Stadium.

Sara un febbraio intenso con 7 partite…

“Cominciano a essere decisive, ci sono parecchi scontri, Coppa Italia e Europa League a eliminazione per cui partite con valore diverso e possono essere decisive” .

Zapata come sta?

“Penso che domani ci sia, ieri l’ho visto molto bene, se oggi conferma… Oggi decidiamo”.

Terrà conto dei diffidati Demiral e De Roon, in vista della Juve?

“Possiamo fare delle scelte, ci siamo tutti, c’è anche la Fiorentina due volte e poi i greci da affrontare anche loro due volte. Tutte partite molto difficili, però avendo tutti a disposizione si possono ruotare”.

Boga?

“Siamo molto contenti del suo arrivo, è fermo da un po’ però può essere utile da subito per la sua velocità e le sue caratteristiche. Mihaila è giovane, molto interessante, ha velocità, per lui è una bella occasione. È pronto per giocare, ha una buona condizione”.

Il mercato?

“Ormai l’abbiamo dimenticato, però la squadra può giocare con varie alternative, siamo ben equilibrati. Abbiamo una squadra motivata, siamo in mezzo a squadroni però anche noi possiamo fare bene e sarà una gara a eliminazione. Campionato difficile, con squadre che possono prendere punti a tutte, il girone di ritorno sarà più equilibrato”.

Come vede il Cagliari?

“Ha recuperato punti, non è da quelle posizioni di classifica. Noi sappiamo quali difficoltà si incontrano in casa… Il Cagliari ha dei valori, noi qualche chances in più di vincere, anche la classifica dice questo, dobbiamo trovare nei 90 minuti gli episodi giusti”.

Le squadre che si sono più rafforzate sul mercato?

“Chiaro che ci sono società con disponibilità di poter spendere certe cifre… Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, siamo soddisfatti e la corsa la facciamo su di noi”.

La condizione della squadra?

“Si sono tutti allenati insieme questa settimana, è stata una buona settimana”.

Gosens?

“Grossa perdita il suo infortunio, non posso che ringraziarlo per quel che ha fatto, è stato straordinario e ha fatto gol incredibili, quasi sempre decisivi. E poi è stato un perno molto forte per la squadra, con determinazione ha raggiunto traguardi fantastici e gli auguro soprattutto di stare bene, almeno non incontriamo un’altra volta l’Inter”…

Tra otto giorni incontrate la Juve…

“Non ci penso, non sarà una gara decisiva, bisogna concentrarsi su domani. E la classifica è ancora molto compressa”.

Adesso può fare scelte diverse in attacco?

“Dipenderà anche dal rendimento di Boga, per il resto siamo consolidati ma non cambierà molto sotto l’aspetto tattico. Noi abbiamo fatto il record di punti, adesso inizia una nuova fase, importante non avere difficoltà numeriche come ci è capitato, dovremmo aver superato questo problema…abbiamo fiducia”.

Cambierà ancora modulo?

“Anche all’ andata col Cagliari abbiamo giocato in maniera diversa e in tante altre partite secondo le esigenze, non ci vedo tutte quelle differenze sotto l’aspetto tattico”.

Boga e Mihaila?

“Possono giocare anche a destra, dobbiamo conoscerli meglio. Muriel? È carichissimo” .

Percassi vicepresidente può esservi utile anche per avere più peso o farvi sentire su episodi dubbi?

“Io rimango al campo, piuttosto devo dire che sono molto contento perla nomina di Luca perché è una persona di grande equilibrio, ha capacità e sarà importante il suo contributo per la Lega di Serie A, sicuramente è adeguato ad affrontare i problemi del calcio”.

Avete scoperto gli 0-0, magari adesso diventa difensivista o preferisce continuare a pensare che è meglio fare più gol?

“Mah, ci hanno fatto un sacco di complimenti per gli 0 a 0…. E sono stari buoni risultati, però preferisco sempre vincere com un gol in piu. Ma questa storia degli 0 a 0 belli… Per me conta giocare per vincere, non per pensare solo a difendersi”.

Un’ultima considerazione su Ilicic non convocato.

“L’importante è che stia bene”.

