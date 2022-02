"Zero emissioni di CO2 entro il 2050": Orio firma l'accordo - BergamoNews

C’è anche Orio al Serio tra i firmatari della dichiarazione stilata nel corso dell’Aviation Summit a Tolosa (Francia) alla quale hanno aderito molti aeroporti europei con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050.

A livello comunitario, la dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente. Per l’Italia, è stata sostenuta da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, e tra le società associate da: Aeroporto di Bologna, GESAC (aeroporti di Napoli e Salerno), GESAP (aeroporto di Palermo), SACBO (aeroporto di Bergamo), SAGAT (aeroporto di Torino) e SEA (aeroporti di Milano Linate e Malpensa).

“Siamo fieri di avere contribuito, in ambito Assaeroporti, alla formulazione di un documento che ha trovato convinta e concreta adesioni da parte dei gestori dei più importanti scali europei – ha detto il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga -. La Dichiarazione di Tolosa rafforza l’impegno che abbiamo messo in campo da tempo e ci vede solidali con l’obiettivo NetZero2050″.

Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI Europe ha dichiarato: “Ogni aeroporto che sottoscrive questa Dichiarazione sta facendo una differenza tangibile per il nostro futuro come industria, come economia e come società, continuando a dimostrare ambizione, visione ed eccellenza nelle azioni verso la sostenibilità. Ammiro e applaudo ognuno di loro”.

Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, ha aggiunto: “Assaeroporti è orgogliosa di aver sostenuto questo accordo fortemente innovativo che imprimerà un’accelerazione alla decarbonizzazione di un settore già da anni impegnato in progetti per la piena sostenibilità e la transizione green. Siamo infatti di fronte a un passo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi di NetZero 2050. Per i gestori aeroportuali italiani il Green Deal europeo non è una moda, né un vincolo: è la nostra strategia di sviluppo”.

