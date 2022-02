"Sci, panorami mozzafiato e poco affollamento", il Guardian consiglia Foppolo - BergamoNews

“Una stazione favolosa per l’ampia gamma di discipline sciistiche, facile da raggiungere dal Regno Unito, con condizioni di neve fantastiche e, spesso, il sole”: il quotidiano britannico The Guardian, raccogliendo i suggerimenti dei suoi lettori, consiglia una vacanza a Foppolo, in alta Valle Brembana.

L’articolo pubblica le scelte dei lettori che, in Europa, prediligono stazioni sciistiche piccole e convenienti, con piste dolci e non troppo ripide. “Foppolo – scrive Jennifer Hocknull – a 90 minuti di auto, a nord di Bergamo, è ai piedi di una valle dove le piste sono estremamente accessibili. Con sette impianti di risalita e 47 chilometri di piste con diversi livelli di difficoltà ce n’è per tutti i livelli di abilità. La scuola di sci è molto divertente e a prezzi ragionevoli. Se ti piace lo sci di fondo, c’è un anello facile di circa 3 chilometri nella zona del Convento. Anche gli snowboarder sono ben soddisfatti. Le opportunità di svago comprendono negozi, un centro spa e una pista di pattinaggio su ghiaccio. Gli skipass (adulti a partire da 23 euro al giorno) possono essere utilizzati anche nelle vicine San Simone e Carona”.

L’articolo racconta di montagne incontaminate, panorami mozzafiato, divertimento assicurato e, soprattutto, di zone poco affollate. I lettori prediligono tranquilli centri invernali: da Tatranská Lomnica in Slovacchia alle piccole località nei laghi intorno a Vuokatti, in Finlandia, spesso ignorate da sciatori esperti; da Füssener Jöchle in Austria a Fügen, la prima stazione sciistica in cui si arriva in direzione della valle dello Ziller verso Mayrhofen; da Gustavsbergbacken-Östersund in Svezia a Falcade, nel cuore delle montagne del Veneto, con resort più piccoli e gli stessi gloriosi panorami dolomitici.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!