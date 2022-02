Sanremo: Saviano e le stragi di mafia, Cremonini e lo stile di Drusilla Foer - BergamoNews

Drusilla Foer, Cesare Cremonini, Roberto Saviano. La terza serata di Sanremo 2022 ha sfoggiato un trio d’assi potentissimo. Tre personalità, diversissime nel loro essere, ugualmente significative.

La puntata di giovedì 4 febbraio si è aperta sulla scia di numeri share galattici. L’appuntamento del mercoledì ha coinvolto 11.320.000 spettatori con il 55,8% share, il più alto dal 1995.

Questi numeri sembrano ancora più grandi se accostati ad alcuni momenti dello show. Sanremo è musica, è intrattenimento, ma è anche lo specchio del nostro paese, una finestra sull’attualità che ci riguarda.

Per questo motivo non poteva mancare il saluto di Amadeus al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha prestato giuramento. Dopo aver rivelato che Mattarella ha assistito all’ultimo storico concerto di Mina, il direttore artistico ha lanciato “Grande, grande, grande“, suonata dall’orchestra, in suo onore.

La grande attesa per l’arrivo di Roberto Saviano è stata finalmente soddisfatta. In occasione dei trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’amelio, lo scrittore e giornalista ha dedicato un omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due uomini che hanno fatto scelte di coraggio “cambiando radicalmente le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali”. “Ricordare non è un atto passivo, ma significa rimettere nel cuore perché per gli il cuore è sede della memoria”, ha incominciato lo scrittore. “Oggi vengono celebrati come eroi, ma allora non erano così. Falcone veniva accusato di essere narcisista – ha poi aggiunto – Lui e Borsellino davano fastidio a colleghi, giornalisti, cittadini comuni. Si arrivò a dire che Falcone aveva inscenato un attentato”.

In un tempo in cui i social ancora non esistevano, già gli haters creavano dolore e facevano danni enormi. “Non c’erano i social, gli haters sì. Si preferiva affossarli con la delegittimazione e così si creava diffidenza in chi era dalla loro parte. Il fango li aveva isolati, ma il fango non ha sporcato il loro esempio”.

È stato un monologo intenso, accompagnato da un religioso silenzio. I nomi degli uomini di giustizia hanno colmato l’assenza momentanea di musica. “Molte delle persone presenti stasera – ha aggiunto Saviano – ancora non c’erano, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva, per tutti noi sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta, di fronte alla necessità di cambiare le cose si può scegliere o lasciar perdere, ma non scegliere è rendersi complice”. La loro storia “è la storia di chi sceglie pur sapendo di rischiare”, sottolinea ancora Saviano, citando gli esempi di Chinnici, Terranova, Saetta, Costa, Giacomelli, Livatino, “uomini e donne i giustizia finiti sotto i colpi delle mafie”.

Una (doverosa) standing ovation ha concluso l’intervento, il momento più significativo della terza puntata.

Il pubblico sanremese non si è alzato in piedi solo per Saviano. Molti applausi sono stati regalati a Cesare Cremonini, che nella sua prima volta a Sanremo, ha festeggiato in diretta RAI i suoi primi vent’anni carriera. “Le canzoni sono opere d’arte fatte di talento e fragilità” ha introdotto Amadeus l’ingresso sul palco del cantautore genovese. “Nessuno vuole essere Robin”, “Marmellata #25”, “La nuova stella di Broadway” e “Poetica” hanno sancito il primo momento trionfale di Cremonini, che è poi ritornato sul palco per cantare gli antipodi della sua carriera: l’ultimo singolo “La ragazza del futuro”, in uscita il 25 febbraio 2022, e “50 Special” la canzone da cui tutto è partito. Tutto il pubblico si è alzato per ballare, uno spettacolo bellissimo che non si vedeva da prima della pandemia.

Altro momento significativo della serata è stato l’arrivo sul palco di Martina Pigliapoco, la carabiniera della Compagnia di Cortina d’Ampezzo che ha salvato dal suicidio una donna madre di tre figli. A Novembre 2021 è stata premiata da Mattarella, tra i cittadini che si sono distinti per atti di eroismo.

“Arrivata su quel ponte dovevo rassicurare in tutti i modi la signora – ha raccontato la carabiniera – mi sono seduta vicino a lei e le ho fatto capire che ero lì per ascoltarla, le ho detto che io sarei potuta essere la sua quarta figlia”.

“Non è stato facile vivere quelle tre ore e mezza – ha aggiunto – ho cercato in tutti i modi di allontanare il pensiero che la signora potesse cadere, ora lei fa parte della mia vita”.

Il titolo di regina indiscussa della terza serata del festival spetta a Drusilla Foer, personaggio creato da Gianluca Gori. Elegante, bella e self-confident. Dopo aver sceso le leggendarie scale del palco sanremese, Drusilla ha subito rubato la scena ad Amadeus mettendosi a cantare “Senta Amedeo, io sono una grande interprete, sono venuta a Sanremo e voglio cantare – ha esordito – per cui se ne vada”.

Tra i diversi cambi di abito della Foer uno ha colpito più di tutti: l’attrice e cantante ha annunciato uno dei brani in gara vestita da Zorro. Il messaggio è chiaro, zittire le malelingue con sorriso e classe. “Ho pensato di fare qualcosa di un po’ eccentrico, per mettere allegria – ha spiegato – Ma anche per gentilezza, per tranquillizzare quelli che avevano paura, sai un uomo travestito. Sicché mi sono travestita”.

Fino all’ultimo ha dimostrato di essere sempre e comunque esilarante. Poco prima della fine si è presentata con valigie e abiti impacchettati dicendo “Amadeus, si è fatta una certa”. Ma prima di andarsene e congedarsi, a sorpresa, ha avuto il palco tutto per sè. “La parola diversità ha in sè qualcosa di comparativo, una distanza che non mi convince – ha detto – questa parola non mi piace. Io trovo che le parole siano come gli amanti: quando non funzionano più vanno cambiate”. Alla parola “diversità” l’attrice preferisce “unicità”. “Vi chiedo un regalo: date un senso alla mia presenza qui sul palco – ha concluso – facciamo l’atto più rivoluzionario di sempre, impariamo ad ascoltare le unicità degli altri e liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità” .

Al termine della serata viene presentata la nuova classifica generale provvisoria: al primo posto “Brividi” di Mahmood e Blanco, seguita da “O Forse Sei Tu” di Elisa e “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!