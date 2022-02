Protocollo legalità, siglato l'accordo tra Ance e Prefettura di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. È stato siglato, martedì 1° febbraio 2022, dal Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, e dalla Presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti, il protocollo di Legalità che, a livello territoriale, prevede, a partire dalle prossime settimane, una stretta collaborazione per promuovere la cultura della legalità e potenziare il ricorso allo strumento delle white list.

Sottoscritto a livello nazionale dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e dal Presidente Ance, Gabriele Buia, e poi deliberato dalle associazioni territoriali con le prefetture di riferimento, l’accordo consente di supportare le imprese associate nella lotta contro le infiltrazioni malavitose nei cantieri. Sarà infatti possibile, attraverso Ance Bergamo, accreditata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, acquisire la documentazione antimafia per i propri subappaltatori o fornitori.

“Siamo da sempre in prima linea nella battaglia contro l’illegalità, a fianco delle imprese e delle istituzioni – commenta Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo -. Con questo ulteriore strumento potremo concretamente ridurre i rischi per le nostre aziende, evitando che le loro attività, sia nel mercato pubblico che in quello privato, vengano inquinate dalla criminalità. A maggior ragione in questo periodo in cui sono stati aperti tanti cantieri grazie ai contributi del Piano Lombardia e alle agevolazioni fiscali e altrettanti si apriranno con i fondi del Pnrr”.

“Ritengo che il protocollo di legalità – commenta Enrico Ricci, Prefetto della provincia di Bergamo – contribuirà in modo rilevante al corretto svolgimento delle attività d’impresa, attraverso l’introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l’ingerenza delle organizzazioni criminali nell’economia legale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!