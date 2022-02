Pechino, Malagò svela i piani olimpici di Sofia Goggia: “Partirà il 7 febbraio” - BergamoNews

Le speranze di vedere Sofia Goggia al via delle Olimpiadi Invernali appaiono sempre più concrete.

A confermare questa indiscrezione è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato i piani della 29enne orobica in vista della trasferta cinese.

“Ci sentiamo sempre, partirà il 7 – ha spiegato il numero uno dello sport italiano in isolamento a Pechino a causa di una positività al Covid -. Mi ha detto: ‘ma che scherzi mi fai ?’ ”

Osservando il calendario di gare, appare sempre più concreta anche la possibilità di vedere Goggia al via del supergigante previsto nella notte di venerdì 11 febbraio per poi puntare la propria attenzione sulla discesa libera in programma quattro giorni dopo.

In attesa di vedere la fuoriclasse bergamasca nuovamente sugli sci, chi ha raggiunto la Cina è Mattia Casse il quale si è aggregato ai compagni di squadra in qualità di riserva.

Dopo esser stato inizialmente escluso dalla lista dei convocati, il 31enne residente a Chiuduno è stato richiamato dalla Federazione in via precauzionale a causa delle diverse problematiche legate al Coronavirus che stanno affliggendo anche la spedizione azzurra.

In caso di forfait da parte di uno dei rappresentanti dello sci alpino tricolore, Casse potrebbe subentrare giocandosi così le proprie chance in velocità.

