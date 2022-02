Pechino 2022 al via, Michela Moioli sfila con la bandiera italiana nella cerimonia d'apertura - BergamoNews

Il sogno di una vita si è trasformato in realtà per Michela Moioli.

La 26enne di Alzano Lombardo ha infatti rappresentato l’Italia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali al via a Pechino nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio.

Vera e propria leggenda dello snowboard cross tricolore, la fuoriclasse seriana ha condotto con grande orgoglio il tricolore all’interno di un Stadio Nazionale occupato soltanto dalle autorità mondiali guidate dal presidente cinese Xi Jinping e dal numero uno del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach.

Prima bergamasca a ricoprire questo ruolo simbolo per il mondo dello sport azzurro, Moioli ha raccolto nel migliore dei modi il testimone ceduto da Sofia Goggia, consapevole di aver il totale appoggio della discesista orobica che non ha mai fatto mancare il sostegno alla collega e amica.

In attesa di scendere in pista nella mattinata di mercoledì 9 febbraio, Moioli ha avuto modo di godersi al meglio un’esperienza difficilmente ripetibile nella vita di un’atleta, condivisa con i colleghi di novantuno Paesi diversi.

L’attesa per il giuramento e l’accensione della torcia olimpica è diventato quindi un momento in cui sciogliere il grande stress causato dalle numerose norme da rispettare e dalle tensioni che un palcoscenico così importante può creare, sia per chi lo calcherà per la prima volta come Filippo Ambrosini, Rebecca Ghilardi e Matteo Rizzo; ma anche per chi quest’esperienza l’ha già vissuta come Sofia Belingheri, Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!