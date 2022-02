Oltre a Sanremo, Tre manifesti a Ebbing. Missouri o Wolfman: la tv del 4 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 4 febbraio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il Festival di Sanremo. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus questa sera sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Andranno in scena le cover: i cantanti eseguiranno i grandi successi della musica insieme ad altri artisti. Ecco l’elenco delle esibizioni: Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè; Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni; Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”; Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli; Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”; Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears; Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh; Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”; Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè; Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti; Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco; Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani; Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva; La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes; Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney; Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli; Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele; Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John; Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti; Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin; Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”; Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli; Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà; Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra.

Gli ospiti attesi stasera sono: l’attore Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari: la band bergamasca si esibirà sulla nave.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Le ultime 24 ore”; su RaiTre alle 21.20 “Tre manifesti a Ebbing. Missouri”; su Canale5 alle 21.45 “Attenti al gorilla”; su Italia1 alle 21.15 “Ancora auguri per la tua morte”; e su Rai4 alle 21.20 “Colpi Proibiti”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Nei miei sogni”; su Iris alle 20.55 il film “J Edgar”; e su Italia2 alle 21.10 “Wolfman”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art Night – Napoli fra passato e futuro”. Un team di restauratori unico ha il compito di preservare il più grande parco sommerso del pianeta a pochi chilometri da Napoli. A seguire, il “Madre” di Napoli: l’architettura dei palazzi che lo ospitano, l’evoluzione delle collezioni, il rapporto con il territorio. Un centro di riferimento per l’arte contemporanea italiana.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Propaganda live. Quirinal party – PropagandaBest”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!