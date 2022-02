Chi vincerà il Festival di Sanremo? I bergamaschi: "Mahmood e Blanco", "Elisa", "No, Emma" - BergamoNews

Bergamo. Chi vincerà il Festival di Sanremo? Lo abbiamo chiesto ai bergamaschi. Spazio anche ai pareri più esperti di Andrea, Katia e Miky di Radio Number One

Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara, non solo inizia a prendere forma la classifica del Festival, ma si delineano anche le prime simpatie del pubblico. Gli spettatori sembrano avere le idee abbastanza chiare: Mahmood e Blanco i preferiti, tallonati da Elisa. I due giovani mettono d’accordo le diverse generazioni; Elisa conquista soprattutto un target più adulto.

Con un notevole distacco, seguono Emma, Dargen D’Amico – che “ci ricorda di vivere, fregarcene e ballare, perché ne abbiamo bisogno”, come sostiene Annamaria –, Noemi, Gianni Morandi, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi e Ana Mena.

Molti concorrenti non vengono nemmeno citati, per quanto apprezzati dalla Sala Stampa. Inoltre, sono diverse anche le persone che affermano di non seguire il Festival per mancato interesse.

In linea con la voce del popolo anche i pareri di Andrea Ferrari, Katia De Rossi – una delle “Donne al volante” – e Miky Boselli di Radio Number One.

Andrea spera che vincano Mahmood e Blanco, che ama artisticamente e crede potranno trionfare. Dovranno però vedersela con un’Elisa sempre perfetta. “Poi probabilmente ci sarà un terzo incomodo, qualcuno che farà un exploit”. Non sa chi, ma immagina qualcuno tra La Rappresentante di Lista, Emma o un grande artista tornato al Festival – Gianni Morandi, per esempio. Al giornalista radiotelevisivo è piaciuta molto l’esibizione di Mahmood e Blanco, “ragazzi a posto” che emozionano. Bello il significato del testo, attuale il tema. “Hanno grosse chances di vincere; sono un gradino sopra tutti. Anche di Elisa, per quanto splendida e con una voce meravigliosa”.

Katia pensa che il Festival potrebbe essere vinto da Elisa, Emma o Mahmood e Blanco. Sono tanti i cantanti che apprezza oltre a loro: le piacciono anche Sangiovanni e Fabrizio Moro. “Chi la spunterà? Difficile come domanda. Potrebbe essere che alla fine vincano Mahmood e Blanco”.

Miky Boselli simpatizza per Ama Mena, anche se purtroppo occupa l’ultima posizione. “La favorita è Elisa che torna al Festival dopo ben 21 anni e che ha una voce pazzesca e una pronuncia perfetta sia in italiano, sia in inglese. Anche La Rappresentante di Lista se la gioca bene. A me – dichiara – piace molto la musica “uptempo”, Dargen è un grande”.Menziona anche Gianni Morandi che piace a tutte le generazioni. “Inoltre, i ragazzi, anche molto giovani, parlano di Sanremo, dei look. Penso che negli ultimi anni il Festival si stia avvicinando di più al pubblico giovane, è un punto di riferimento importante che fa parte della storia e della cultura del nostro Paese”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!