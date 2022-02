Boltiere, nuovo direttivo per la Consulta delle Associazioni - BergamoNews

Boltiere. Giovedì 3 febbraio 2022 presso il centro civico Aldo Moro di Boltiere si è riunita l’assemblea della Consulta delle Associazioni di Boltiere. L’oggetto dell’incontro riguardava l’elezione del nuovo direttivo della neo ricostituita consulta.

Con delibera del consiglio comunale del 15 dicembre scorso, il regolamento di riferimento per la designazione del Presidente della Consulta era stato modificato, stabilendo la nomina del Presidente come scelta del Sindaco, il quale aveva comunque facoltà di effettuare un cambio della presidenza anche con il vecchio regolamento. Secondo, quindi, tale possibilità il nuovo presidente è stato nominato dal Sindaco in data 25 gennaio, ed è Andrea Regonesi. In seguito alla nomina, l’assemblea della consulta è stata riconvocata per giovedì 3 febbraio, con all’ordine del giorno l’elezione del direttivo della consulta.

Tale direttivo scelto all’interno dei membri presenti alla riunione dell’assemblea è composto secondo regolamento da sette membri che in ordine alfabetico sono: Luigi Ambrosini, Giovanni Baretti, Sergio Corna, Walter Frigeni, Mariangela Iseni, Enrico Maffioletti e Giovanni Rota.

Il direttivo ha poi nominato a sua volta Mariangela Iseni come Vicepresidente.

La riformazione della Consulta della Associazioni vuole essere un ruolo di coordinamento tra le varie associazioni del paese, proponendosi come organo di aiuto e di ascolto delle esigenze di tutte le associazioni boltieresi.

Il Sindaco Osvaldo Palazzini vuole poi ringraziare Vincenzo Genco per il lavoro svolto in questi anni come presidente della Consulta e augura un sincero in bocca al lupo al nuovo direttivo.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

