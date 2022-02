Arrivano le nuvole con qualche sporadica pioggia - BergamoNews

Venerdì 4 febbraio: con Stefano nava del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà nel weekend a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Sulla Lombardia si attenua il flusso secco settentrionale, sostituito da un graduale arrivo di aria più umida meridionale a iniziare da oggi, venerdì. Temperature sia nei valori minimi che massimi ancora al di sopra della media.

Venerdì 4 febbraio 2022

Tempo Previsto: molto nuvoloso in pianura per tutto il giorno, dove non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni. Da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso su Alpi e Prealpi per tutto il giorno, ma asciutto. Dalla sera-notte aumento della nuvolosità sulla fascia alpina di confine con la Svizzera, ma senza precipitazioni.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in pianura e comprese tra 1°/6°C. Massime in moderata o forte diminuzione in pianura e comprese tra 5°/10°C.

Sabato 5 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse su Alpi e Prealpi con maggiori addensamenti sulle zone di confine con la Svizzera. In pianura coperto per nubi basse o cielo invisibile per nebbie. Nel pomeriggio e nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in lieve calo in pianura. Massime in lieve aumento in pianura.

Domenica 6 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino coperto per nubi basse o cielo invisibile per nebbie in pianura, altrove in prevalenza soleggiato con solo qualche velatura di nubi alte. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta ovunque con estese velature. Nella sera-notte estese velature del cielo per nubi medio-alte ovunque con maggiori addensamenti sulle zone di confine con la Svizzera. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo in pianura. Massime stazionarie in pianura.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!