Ancora in ospedale i due carabinieri accoltellati a Nembro: caccia all'autore, è un 36enne - BergamoNews

Nembro. Sono ancora in ospedale i due militari accoltellati nella serata di giovedì (3 febbraio) a Nembro. I due, carabinieri semplici di 24 e 26 anni in servizio alla stazione di Albino, erano impegnati in un controllo antidroga nel sottopasso pedonale che attraversa la strada statale, in zona Saletti.

Un servizio programmato, con due uomini in borghese e altrettanti poco lontano a bordo di un’auto di ordinanza, dopo diverse segnalazioni su un presunto giro di traffico di stupefacenti nella zona, dove c’è anche un parchetto.

Intorno alle 20 hanno fermato un uomo a piedi, un 36enne di origine straniera, residente nelle vicinanze. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti proprio per spaccio, ha subito reagito in malo modo. All’improvviso, poi, ha estratto da una tasca un coltello tipo Opinel e prima di fuggire ha colpito i due uomini dell’Arma. Uno ha riportato una ferita al braccio, l’altro al fianco, ma sono riusciti comunque a chiamare i soccorsi e i rinforzi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, oltre a un’automedica, e i due carabinieri sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni, dove sono ricoverati per accertamenti ma non in pericolo di vita. Tanto che hanno fornito ai colleghi, intervenuti subito nella zona dell’aggressione, un’accurata descrizione del responsabile.

Dalle loro testimonianze è emerso che si tratta del 36enne già noto, che è riuscito a scappare lungo la ciclabile che affianca i binari del tram delle Valli. Sono subito iniziate le ricerche, coordinate dal comando provinciale, che sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti tuttora.

Oltre alla zona in cui è avvenuta l’aggressione a mano armata, i militari stanno perlustrando anche le stazioni per evitare una possibile fuga del 36enne.

