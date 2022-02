Vaccino, a Bergamo terze dosi al 60%: i dati Comune per Comune - BergamoNews

L'83,6% dei bergamaschi ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 60% si è sottoposto anche alla dose booster: sono questi gli ultimi dati forniti da Regione Lombardia, aggiornati al pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, sull'andamento della campagna vaccinale nella nostra provincia.

Stiamo parlando di 920.059 cittadini, nel primo caso, e di 653.090 nel secondo: ed è, in particolare, la percentuale della terza dose ad essere più "attenzionata", in quanto da sempre gli esperti ne sostengono la necessità e l'efficacia nell'abbattimento della possibilità di contagio e, soprattutto, nella prevenzione della malattia grave e, quindi, dell'ospedalizzazione.

In Lombardia già più di 6,5 milioni di persone hanno aderito alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati: "Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa – ha sottolineato mercoledì la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – per la straordinaria campagna vaccinale. Le adesioni complessive si avvicinano al 92% della platea Istat di cittadini vaccinabili over 5 anni, con punte del 97% per gli over 60, del 96% se si considerano gli over 50 e del 94% se si parte dagli over 12. A gennaio in Lombardia il rischio di morte per Covid di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato con booster è risultato di 7 volte superiore. Per i casi positivi al Covid dal 1 dicembre a oggi, il rischio di essere ricoverato in Terapia Intensiva di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato con booster è di 13 volte superiore".

I vaccinati con terza dose in provincia di Bergamo

La situazione dei vaccinati con ciclo primario

