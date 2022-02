Torna il Minifestival dei nuovi autori: faccia a faccia con 9 scrittori - BergamoNews

Treviolo. La formula è ormai rodata: 9 autori emergenti e 45 minuti a testa per presentare la propria opera e farsi conoscere dal pubblico.

Domenica 6 febbraio, dalle 15 alle 18, torna il Minifestival dei nuovi autori alla biblioteca Lanfranco da Albegno di Treviolo. Giunto ormai alla sua sesta edizione, il pomeriggio dedicato agli scrittori è diventato un appuntamento molto atteso e partecipato da tutti i treviolesi e non solo.

Si spazia tra diversi generi: romanzi, poesie, racconti per bambini, saggi, biografie. L’intento del festival è quello di dare spazio ad autori emergenti che scrivono per i più svariati motivi e che vogliono far conoscere le loro opere al pubblico.

Per questo vengono organizzati degli incontri di 45 minuti l’uno, che permettono agli scrittori di illustrare il loro libro, di spiegare le motivazioni che li hanno spinti a raccontare e raccontarsi e di rispondere ad eventuali domande di coloro che decideranno di partecipare a questo pomeriggio letterario.

L’assessore alla Cultura Marta Piarulli dichiara: “Siamo molto contenti di essere riusciti a riproporre quest’anno il Minifestival degli autori, dopo la pausa del 2021 dovuta alle restrizioni per il Covid. Le tematiche trattate saranno diverse e i vari autori saranno introdotti dagli “Amici della biblioteca”, le persone che fanno parte del gruppo di lettura, i membri della Commissione Cultura e altri volontari. Il Festival segna un po’ la ripartenza di tutte le nostre iniziative culturali”.

Ecco gli autori che animeranno l’edizione 2022:

– Paolo Castelli con il romanzo “Lettere”, Gigalmesh edizioni, 2020: narra la storia di due giovani e delle loro altalenanti vicende, che saranno sconvolte da un evento drammatico che segnerà profondamente le loro vite.

– Silvia Ferrari con la fiaba “C’era una volta fata Marghè”, Book Sprint edizioni, 2021: narra le avventure di una fatina che con l’aiuto di bambini, animali e folletti, riesce a sconfiggere un malvagio che vuole rubare ai piccoli i sogni e le speranze.

– Veronica Loschi con il racconto per bambini “Unico, unicorno”, 2020: il libro è stato suggerito dalla sezione Aido di Treviolo e i proventi verranno destinati a Avis e Aido. L’autrice è una psicologa clinica e prende spunto dalla sua professione per raccontare storie per bambini ma che fanno riflettere anche i genitori.

– Massimo Parizzi, con il romanzo autobiografico “Io”, Piero Manni edizioni, 2021: l’autore è traduttore di libri, direttore di riviste e consulente di un’agenzia letteraria. Il protagonista del romanzo è un bambino che, nato nel 1950, vediamo crescere fino a oggi. In questa storia, però, il tempo non segue il calendario.

– Ettore Puglisi, con il saggio “Il ruolo della scuola per l’Unità d’Italia”, Historica edizioni, 2020: l’autore è un insegnante e nel suo saggio affronta le impostazioni delle scuole elementari nei diversi stati italiani nel periodo del Risorgimento”.

– Simone Rocchi, con due romanzi “Qualcosa inventeremo” del 2019 e “Poteva andare peggio” del 2021: il protagonista è Jack Alighieri, un impiegato abitudinario che trascorre le sue serate al bancone di un bar. Ma la sua routine viene alterata da alcuni fatti misteriosi.

– Nazareth Simoncelli, con il romanzo “Amici per la pelle”, Porto Seguro edizioni, 2021 e la favola “La zucca violina”, Corponove edizioni 2021: il primo è un romanzo che narra l’incontro tra sette amici che non si vedono da 25 anni e che decidono di ritrovarsi per scalare insieme la Presolana. La seconda tratta il tema della disabilità.

– Marco Termenana, con la biografia “Mio figlio, l’amore che non ho fatto in tempo a dirgli”, Sea Editrice 2021: un viaggio attraverso la dolorosa storia del suicidio del figlio dell’autore.

– Matteo Zanini, con il romanzo “Benzina estetica sul mondo”, Le Mezzelane edizioni, 2021: il protagonista è un giovane curatore museale che, dopo una delusione d’amore, decide di trasferirsi a Madrid.

Per poter partecipare al festival si consiglia la prenotazione al link https://bit.ly/ festivalautori2022.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO