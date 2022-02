Tecnologia digitale per migliorare la sicurezza: premiata la Siad - BergamoNews

“Per l’impegno profuso nello sviluppo di un’impresa responsabile che pone particolare attenzione a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche attraverso il ricorso alla tecnologia digitale in ottica di miglioramento continuo”. Con questa motivazione è stata premiata la Siad in occasione della Giornata nazionale sicurezza, salute e ambiente per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica e farmaceutica, celebrata mercoledì 2 febbraio.

IL PROGETTO SIAD

Nell’ambito del Premio “Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di Responsabilità sociale”, la Siad è tra i vincitori per il progetto di Sanità, salute e ambiente promosso dall’azienda e portato avanti nei contenuti degli accordi aziendali siglati con la RSU tra il 2019 e il 2020.

“In primo luogo, si segnalano le intese realizzate nei siti di Cinisello, Ozzano e Ponzano e lo stabilimento di Osio e con le quali le Parti hanno colto le opportunità connesse alla digitalizzazione nel mondo del lavoro in ottica di miglioramento delle tematiche SSA – si legge nella motivazione -. In particolare, gli accordi hanno previsto l’introduzione, nella gestione della sicurezza a livello aziendale, della tecnologia digitale applicata a dispositivi di sicurezza individuali in grado di rilevare la posizione dell’operatore che opera in solitaria o in situazioni di rischio dovute all’accesso in aree con atmosfera potenzialmente pericolosa e in spazi confinati presso l’unità di riferimento, clienti e impianti.

Il sistema digitale adottato prevede l’utilizzo di un dispositivo indossabile dotato di tecnologia GPS e collegato ad una piattaforma web di geolocalizzazione e di gestione di specifici allarmi per l’attivazione delle procedure di emergenza, a disposizione del personale delle funzioni sicurezza, dirigenti e preposti, nonché di società terze appositamente incaricate.

Il dispositivo è attivato e disattivato direttamente dal lavoratore all’inizio e alla fine delle attività per le quali ne è stato previsto l’utilizzo, ai sensi degli accordi sottoscritti e delle specifiche procedure di dettaglio, recepite nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Le Parti hanno anche previsto interventi di verifica e condivisione dei risultati dell’utilizzo dei dispositivi nel corso delle riunioni sulla sicurezza, che sono realizzate trimestralmente.

Sempre in tema SSA, si segnala anche la condivisione, in sede di rinnovo del Premio di Partecipazione valido per il triennio 2020-2022, con il coordinamento sindacale (composto da RSU e rappresentanti territoriali delle OO.SS.), dell’inserimento di specifici indicatori legati alla sicurezza, in ottica di miglioramento continuo.

Il sistema di indicatori adottato prevede, in particolare tra gli indicatori “cancello” per l’accesso al premio la necessità di un numero minimo di segnalazioni di eventi connessi alla sicurezza in ottica preventiva e di riduzione del rischio.

Sempre in merito all’accordo sul Premio di Partecipazione si segnala inoltre le scelte adottate in tema di welfare con la possibilità di convertire quota parte del premio, a scelta del lavoratore, in tutti i beni e servizi per i quali la legge prevede sgravi, in modo da aumentare il potere d’acquisto di lavoratori e supportare iniziative di responsabilità sociale”.

GIORNATA NAZIONALE SICUREZZA SALUTE AMBIENTE

L’impegno dell’industria chimica e di quella farmaceutica sul fronte della sicurezza è confermato anche dagli ultimi dati disponibili: in tempo di Covid, questi settori hanno avuto la minore incidenza di infortuni per ore lavorate (-35% rispetto alla media manifatturiera).

Nell’ambito della Giornata nazionale Sicurezza Salute Ambiente (SSA) – sono state presentate iniziative lanciate dalle Parti sociali del settore per favorire l’obiettivo condiviso dello sviluppo sostenibile e per la diffusione della cultura della sicurezza attraverso nuovi strumenti digitali, anche al di fuori delle aziende.

Si tratta di tre iniziative che, uniche nel panorama industriale, sono gestite congiuntamente dalle Parti sociali firmatarie del CCNL:

– il sito internet sicurezzasaluteambiente.it interamente dedicato proprio alla sicurezza e salute dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente;

– i nuovi moduli formativi, anche on-line, per la maggior diffusione delle scelte settoriali, destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la salute e la tutela dell’ambiente (RLSSA);

– un concorso per promuovere la cultura della sicurezza non solo nelle aziende ma anche nelle scuole.

Da oltre 50 anni l’industria chimica e l’industria farmaceutica sono impegnate su questi temi e sono tra i settori manifatturieri più virtuosi, come dimostrano i dati INAIL e quelli dell’ultimo Rapporto del Programma Responsible Care, ricordati nel corso dell’evento.

Le imprese di questi settori in Italia hanno adottato in modo molto efficace i protocolli anti Covid-19: nel 2020 i contagi hanno pesato solo per il 4,6% sul totale degli infortuni nei luoghi di lavoro. I due settori sono anche tra quelli con la più bassa incidenza di infortuni in confronto alle ore lavorate, oltre il 35% in meno rispetto alla media manifatturiera. Nel complicato contesto della pandemia sono comunque migliorate le prestazioni, già ottime, che riguardano tutti gli indicatori di sostenibilità ambientale: rispetto al 1990, i gas serra si sono ridotti del 62% e l’efficienza energetica è migliorata del 48%. Risultati rilevanti, già in linea con gli obiettivi dell’Unione europea al 2030. Migliora anche la gestione dei rifiuti: il riciclo è la prima modalità di trattamento ed equivale a quasi il 30% del totale.

Successi frutto dell’investimento nello sviluppo sostenibile e del contributo del sistema settoriale di Relazioni industriali. La Giornata nazionale Sicurezza Salute Ambiente (SSA) è stata voluta dalle Parti sociali (Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali) proprio per promuovere l’impegno di responsabilità sociale dell’industria chimica e dell’industria farmaceutica. Questa edizione è stata dedicata all’importanza di una comunicazione efficace della sicurezza, anche da remoto, alla luce delle esperienze e della forte implementazione delle tecnologie digitali dovute alla pandemia, ma che inciderà profondamente sui modelli organizzativi futuri.

Tra le iniziative digitali promosse il sito internet, accessibile gratuitamente a tutti, pensato per offrire a chiunque ne sia interessato la possibilità di reperire facilmente linee guida, norme contrattuali, leggi e strumenti da adottare per una corretta gestione delle tematiche SSA a livello aziendale. In tal senso ampio spazio viene dato anche alle “buone pratiche” messe in atto dalle imprese. Attraverso il sito è stato lanciato il nuovo concorso rivolto ai lavoratori e agli studenti coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro, per promuovere le scelte contrattuali e l’adozione di comportamenti consapevoli e coerenti con lo spirito del settore anche nel mondo scolastico.

Il valore positivo del modello di Relazioni industriali partecipative si conferma con le sempre più numerose iniziative frutto della contrattazione aziendale. Proprio nell’ambito della Giornata nazionale SSA, è stato assegnato il Premio “Migliori esperienze aziendali”, rivolto a progetti condivisi di responsabilità sociale sui temi della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente e in materia di welfare contrattuale.

Quest’anno la giuria, composta dai rappresentanti di parte datoriale e sindacale, ha assegnato il riconoscimento anche a:

BIOGEN ITALIA, per l’impegno alla diffusione di un modello culturale di Responsabilità sociale basato sulla massima attenzione al benessere dei lavoratori, all’equilibrio fra vita lavorativa e privata e alla tutela ambientale.

GRUPPO CHIESI, per la valorizzazione della Responsabilità sociale dell’impresa, in particolare attraverso scelte per il miglioramento della salute e benessere dei lavoratori e per la valorizzazione delle diversità.

UNIFARCO, per le scelte in tema di welfare contrattuale e flessibilità organizzativa attuate attraverso l’impegno congiunto delle Parti aziendali per lo sviluppo della cultura di Responsabilità sociale dell’impresa.

