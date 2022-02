Sul palco tutti i cantanti, Drusilla Foer e Saviano: la terza serata del Festival di Sanremo - BergamoNews

Prosegue la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Giovedì 3 febbraio al teatro Ariston e su RaiUno, si terrà la terza serata: la kermesse continuerà fino a sabato 6 febbraio proponendo tanta musica e spettacolo.

Ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico, in questo nuovo appuntamento sarà Drusilla Foer, artista dalle mille sfaccettature: il suo vero nome è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. In seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla, il suo alter ego, diventato popolare sul web.

Nel corso della serata si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara: le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 25 canzoni/Artisti in gara.

Gli ospiti saranno: Cesare Cremonini, Coma_Cose e Roberto Saviano, che salirà sul palco dell’Ariston per ricordare Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!