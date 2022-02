Sanremo, le nostre pagelle: brillano Elisa e Truppi, zoppicano Le Vibrazioni - BergamoNews

Ed eccoci qui, pronti con le nostre pagelle del Festival di Sanremo! Anche per la seconda serata della kermesse, Elisa, Paolo e Francesca, attraverso il gruppo WhatsApp che hanno creato ad hoc, si sono confrontati sui cantanti e sulle canzoni protagoniste sul palco dell’Ariston.

Ecco cos’è emerso…

Sangiovanni – “Farfalle”: tocca a lui rompere il ghiaccio nella seconda serata di Sanremo. Viene da un’esperienza ad Amici, è giovane, ha talento. Ma, soprattutto, tanta personalità. Si muove leggero e sicuro. Non male come debutto alla kermesse. 7+

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”: stile originale, ottime capacità interpretative. Dopo anni di gavetta, debutta sul palco con un pezzo ben scritto ed altrettanto ben eseguito. Educato e composto, la sua canzone lascia il segno. 7.5

Le Vibrazioni – “Tantissimo”: un brano che non graffia e non vibra troppo, senza infamia e senza lode. 6

Emma – “Ogni volta è così”: forse ci ha abituati a performances migliori, ma resta sempre autentica e riconoscibile. Tocco non indifferente la direzione dell’orchestra affidata a Francesca Michelin. 7-

Matteo Romano – “Virale”: il giovane tiktoker, timido ed emozionato, si affaccia sul palco dei big con un’esecuzione tecnicamente lampante. 6+

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”: L’aquila di Ligonchio non ha perso il suo smalto: il suo brano raggiunge il pubblico che le riserva un’ovazione. L’esperienza di una veterana; l’entusiasmo di una giovane. 7.5

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica”: ballano e fanno ballare sulle note di una canzone esplosiva ed energica. Età della Rettore: non pervenuta. 8

Elisa – “O forse sei tu”: se Sanremo è sempre Sanremo, Elisa è sempre Elisa. Torna al Festival a 21 dalla sua prima apparizione, quando trionfò con “Luce”. Illumina il teatro con la sua voce, elegante e ipnotica, e conquista il primo posto della prima classifica generale. E i nostri cuori. 9

Fabrizio Moro – “Sei tu”: romanticismo allo stato puro, interpretazione alla Fabrizio Moro. 6.5

Tananai – “Sesso occasionale”: merita un secondo ascolto, ma il mood sembra promettere bene. Il giovane è abbastanza disinvolto. 6+

Irama – “Ovunque sarai”: si parla più del look che del brano, ma Irama sa cantare. E ce lo conferma. 7-

Aka 7even – “Perfetta così”: conquista il Fantasanremo, meno il consenso della critica. Ma manca il voto dei più, che potrà confermare o ribaltare il risultato. 6+

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”: portano in gara un brano con le carte in regola e lo interpretano come avrebbero dovuto. 7

