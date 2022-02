Sanremo 2022, qual è la tua canzone preferita? Vota il sondaggio - BergamoNews

Il Festival di Sanremo 2022 ha aperto la 72ª gara canora della canzone italiana nella serata di martedì 1° febbraio.

Amadeus, conduttore dal teatro Ariston per la terza volta insieme a Fiorello, accompagna per cinque serate in diretta su Rai Uno.

Sono 25 i cantanti in gara che presentano le loro canzoni inedite nel corso delle cinque serate.

Se vi siete svegliati con una canzone di Sanremo2022 in testa ascoltata alla tv o alla radio potete votare il nostro sondaggio.

CANTANTI E CANZONI IN GARA

Emma – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Rkomi – Insuperabile

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen d’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

IL SONDAGGIO

Loading ... Loading ...



