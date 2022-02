PalaSpirà, due week-end di accesso libero ai vaccini per bambini dai 5 agli 11 anni - BergamoNews

Spirano. Sabato 5 e domenica 6 Febbraio (e anche sabato 12 e domenica 13) all’Hub Vaccinale di Spirano, PalaSpirà, si replicherà l’iniziativa di fine gennaio “Open Day Pediatrico”: sarà così possibile vaccinare con la 1° dose i bambini dai 5 agli 11 anni, senza prenotazione, dalle 8 alle 16.

L’Open Day per le prime dosi viene ripetuto nuovamente per dar modo ai genitori che avessero avuto i bimbi in quarantena o sorveglianza di aderire alla prima dose, recuperando anche eventuali appuntamenti saltati.

C’è di più. Consultando la tabella di Regione Lombardia con gli intervalli di riferimento, si evince che ora il vaccino potranno farlo anche i bambini che hanno contratto l’infezione tra i 3 e gli 11 mesi fa, meglio se entro il 6° mese. Anche chi ha contratto il Covid entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, dovrà fare la seconda il prima possibile, comunque entro i 6 mesi dalla positività.

I bambini tuttora in isolamento o quarantena (perché positivi o contatti di un positivo), non possono sottoporsi alla vaccinazione (in questo caso va prenotata o riprogrammata sul sito di Regione Lombardia al termine del provvedimento di ATS).

È necessario presentarsi all’hub vaccinale con tessera sanitaria del bambino e documento d’identità del minore e del genitore-accompagnatore.

