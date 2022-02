Ottanta chili di pesce mal conservato: sanzione per un negozio di via Carducci - BergamoNews

Bergamo. Sanzione in arrivo per un esercizio commerciale di via Carducci, a Bergamo: a inguaiare il commerciante la cattiva conservazione e la mancanza di etichettatura di 80 kilogrammi di pesce in vendita nel negozio.

Un’irregolarità che hanno portato alla luce nella giornata di martedì 1 febbraio durante un sopralluogo programmato gli agenti della Polizia commerciale del Comando del Comune di Bergamo: non appena hanno rinvenuto la merce, gli uomini della Polizia Locale hanno subito contattato il personale di ATS, con la quale collaborano su questo fronte ormai da tempo. Il pesce è stato subito posto sotto sequestro e stamattina è stato completato il verbale, che impegna il titolare del negozio a smaltire a proprie spese tutta la merce sequestrata.

“Si tratta – spiega il viceSindaco Sergio Gandi – dell’ennesima dimostrazione che l’attività della nostra Polizia Locale è efficace e soprattutto a 360 gradi, in questo caso su un tema fondamentale, ovvero quello della sicurezza alimentare, importante tanto quanto quella urbana o stradale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!