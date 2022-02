Oltre Sanremo: Cetto c'è senzadubbiamente o Soldado? La tv del 3 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 3 febbraio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il “Festival di Sanremo”.

Ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico, in questo nuovo appuntamento sarà Drusilla Foer, artista dalle mille sfaccettature: il suo vero nome è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. In seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla, il suo alter ego, diventato popolare sul web.

Nel corso della serata si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara: le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 25 canzoni/Artisti in gara.

Gli ospiti saranno: Cesare Cremonini, Coma_Cose e Roberto Saviano, che salirà sul palco dell’Ariston per ricordare Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Darkest Minds”; su RaiTre alle 21.20 “La ruota delle meraviglie”; su Canale5 alle 21.20 “Cetto c’è senzadubbiamente”; su Italia1 alle 21.20 “Kill Bill – Volume 1”; su Rai4 alle 21.20 “Soldado”; su La5 alle 21.05 “Magic Mike XXL”; su Iris alle 20.55 “Ancora vivo” e su Italia2 alle 21.10 “Gladiatori di Roma”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “La Bohème”. Nel ruolo della protagonista Daniela Dessì, al suo fianco il tenore Fabio Armiliato nei panni di Rodolfo. L’allestimento è firmato da Etto – re Scola, qui alla sua prima regia d’opera. Sul podio il M° Valerio Galli. Regia tv di Francesca Nesler.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

