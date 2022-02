Nembro, due giovani carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga - BergamoNews

Nembro. Due giovani carabinieri di 24 e 26 anni sono stati accoltellati da un uomo nella serata di giovedì 3 febbraio a Nembro.

È successo nei pressi del sottopasso ferroviario, in via Tobia Ferrari. I due militari, appartenenti alla compagnia di Clusone, erano impegnati in un controllo antidroga.

Poco dopo le 20 sono stati aggrediti con un coltello da un uomo, che poi si è dato alla fuga. I due carabinieri sono stati raggiunti da una coltellata entrambi ma sono riusciti comunque a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non sarebbero in gravi condizioni.

Poco dopo sono sopraggiunti anche i colleghi dell’Arma che hanno avviato le indagini e le ricerche dell’aggressore in tutta la zona.

