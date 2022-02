Mogi Caffè e Mignon alle Mura: benvenuti a Roma! - BergamoNews

Abbiamo (ancora? già?) voglia di primavera, di leggerezza, di piccoli e meritati piaceri e, soprattutto, di viaggi. Abbiamo bisogno di parlare d’altro, sentiamo la necessità di aggiungere argomenti di sogno e scoperta ai nostri desideri e alle nostre conversazioni. E no, Sanremo non ci basta. E sì, con cura, attenzione e coraggio qualcosa si può fare. Con queste premesse Mogi Caffè è felice ed emozionata di invitarvi da Mignon alle Mura, il nuovo progetto di Mignon2Go presso la stazione di Roma Termini. Uno spazio destinato al buon gusto per la colazione, l’aperitivo, il pranzo o una semplice pausa con vista sulle antiche Mura Serviane accanto al Dinosauro, l’atrio di ingresso della stazione.

Checché se ne dica, l’Italia è un posto meraviglioso e quando le energie e le persone giuste s’incontrano possono nascere cose belle, anche nella speciale cornice della Città Eterna: Mignon è partner di Mogi dal 2016, in una condivisione di principi, obiettivi e progettualità. Si tratta di un format elegante e di qualità che punta su materie prime tracciabili, sulla moderna interpretazione e innovazione della pasticceria tradizionale e su un team tutto al femminile guidato da Maria Acquaviva (CEO), Roberta Virgilio (Brand Manager) e Alessandra Iasiello (Pastry Chef).

Mignon alle Mura nasce da un progetto di AMW Architetti Associati, in coordinamento con Estrogeni&Partners, con una struttura aperta e dialogante con le architetture circostanti, valorizzando la parete a vetro che offre lo spettacolo delle Mura Serviane. Ogni scelta di allestimento e organizzazione è stata compiuta pensando al minimo impatto ambientale e al massimo livello di praticità ed eleganza. E poi, ancor più importante, l’offerta food&beverage: dalla colazione alla cena, passando per gli aperitivi e il pranzo, un menù di specialità di alta qualità della cucina italiana. Nella selezione dei prodotti non poteva mancare Mogi, con i caffè coltivati da cooperative locali e prevalentemente a gestione femminile in piantagioni organiche e sostenibili, per una ricca varietà di aromi, profumi e preparazioni.

Una buona ragione in più per passare da Roma, anche per un caffè. Vi aspettiamo!

