Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla Bce - BergamoNews

Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° marzo 2022 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,81%.

A determinare tale requisito concorrono:

– il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,79%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell’ 8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell’ 1,79%, nel cui ambito l’ 1,01% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020;

– i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a:

▫ Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%,

▫ O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari allo 0,75%,

▫ riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,05% (1)

I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2021, deducendo dal capitale 1.932 milioni di euro di riserve distribuite a ottobre 2021, 2.804 milioni di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2021 (di cui 1.399 milioni distribuiti come acconto dividendi a novembre 2021 e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a:

• 14,3% per il Common Equity Tier 1 ratio,

• 19% per il Total Capital ratio, calcolati applicando i criteri transitori in vigore per il 2021;

• 13,8% per il Common Equity Tier 1 ratio,

• 18,8% per il Total Capital ratio, calcolati applicando i criteri a regime;

• 15,1% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime;

• 20,3% per il Total Capital ratio pro-forma a regime.

