In casa due chili e mezzo di marijuana e 800 grammi di hashish: 25enne in manette - BergamoNews

Treviglio. La squadra mobile della Questura di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino italiano venticinquenne, al momento disoccupato, residente in un paese nella zona di Treviglio e con precedenti specifici a proprio carico.

Il giovane, monitorato da tempo dalla polizia investigativa, durante un controllo avvenuto per strada è stato trovato in possesso di quattro sacchetti di sostanza stupefacente marijuana e di alcune centinaia di euro.

La perquisizione, estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire 2,5 kg di marijuana, 800 grammi di hashish suddivisa in otto panetti e oltre 1000 euro di denaro contante.

Il 25enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

