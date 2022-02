Il “virologo” Checco Zalone superstar a Sanremo, Elisa in testa alla classifica - BergamoNews

Difficile immaginare una partenza migliore: la seconda serata del Festival di Sanremo si apre con un commovente ricordo di Monica Vitti, scomparsa in mattinata. “Grande donna e attrice, una delle più grandi del cinema italiano. L’ameremo per sempre”, dichiara Amadeus. L’Ariston le dedica una standing ovation.

A rompere il ghiaccio è Sangiovanni, giovane talento vicentino in uscita da Amici da vincitore della categoria canto: con il suo singolo “Farfalle”, porta sul palco leggerezza e spontaneità.

Lorena Cesarini, co-conduttrice di serata, raggiunge Amadeus. Prima annuncia il secondo cantante in gara Giovanni Truppi, che si presenta in canottiera – e no: non perché ha scordato la giacca, come scherza Amadeus; poi, fa a gara con la commozione e scuote i cuori del pubblico con un delicato monologo su razzismo e bullismo.

Ancora con le lacrime in bilico, si torna alla gara: si esibiscono le Vibrazioni che omaggiano l’amico Stefano D’Orazio, la cui foto è riprodotta sulla batteria.

È il momento dell’attesissimo Checco Zalone: chiamato in causa, il comico non percorre la scalinata, ma siede su una poltrona in platea, confondendosi con il pubblico. Quando scende, presenta una “favola LGBTQ” ambientata in Calabria. Poi, il momentaneo saluto al conduttore: “Ciao, buon licenziamento”.

Scende le scale dell’Ariston Laura Pausini: canta il suo nuovo singolo “Scatola”, scritto con la promettente Madame, e racconta la storia della sua nascita. Viene poi raggiunta anche da Mika, con cui canta “I have a dream” degli ABBA, e da Cattelan. È ufficiale: saranno loro i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest che avrà luogo a Torino, dal 10 al 14 maggio 2022. “Oggi mancano 100 giorni, come all’esame di maturità. Inizia il countdown!”, esclama Amadeus non senza orgoglio.

Seguono, una dopo l’altra, le belle performances della sempre brava Emma, del giovane e timido Matteo Romano e della storica Iva Zanicchi – che si guadagna e gode una sincera pioggia di applausi.

Ritorna Checco Zalone, questa volta nelle vesti di Ragadi, un finto rapper, e canta “Poco ricco”, alludendo ironicamente a quei cantanti di strada che, in tutta sincerità, non vivono davvero la povertà e il disagio. Anzi.

Riprende la gara e si esibisce l’originale duo composto da Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che ballano e fanno ballare sulle note di “Chimica”.

Segue Elisa, che torna sul palco del Festival della canzone italiana ben 21 anni dopo la sua prima e unica partecipazione in gara. Amadeus non l’ha ancora nominata e già il pubblico si fa sentire: non vede l’ora di ritrovarla. L’esibizione, impeccabile, si commenta da sola.

Spazio anche alla serie televisiva “L’Amica Geniale” con le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le quali presentano Fabrizio Moro con il suo brano “Sei tu”.

Entra in scena il dottor Oronzo Carrisi da Cellino San Marco: è sempre Checco, in versione virologo. E pure cugino del noto Albano Carrisi, del quale però preferisce non parlare. “Mi ha rovinato, sono stato oscurato da lui. Oggi però, con la pandemia, le cose sono cambiate. Finalmente è lui ad essere considerato il fratello del celebre virologo. Il primo tampone positivo di Cellino San Marco – continua – mi ha cambiato la vita.

Comunque, noi virologi siamo d’accordo solo sul fatto che non abbiamo capito niente. E poi ora, purtroppo, la pandemia sta per finire: nessuno pensa alla fine che faremo noi”. La sua canzone “Pandemia ora che vai via”, scritta con più importanti virologi italiani, segue la plateale irrisione. Dirige l’orchestra il maestro Beppe Virussicchio.

Da Costa Toscana, Ermal Meta canta “Un milione di cose da dirti”, terza classificata lo scorso anno.

Chiuso il collegamento, si continua con la gara ed è il turno di Tananai con “Sesso occasionale”, seguito a ruota da Irama, Aka7even e Highsnob e Hu.

Nel mezzo c’è spazio anche per le voci di Arisa e Malika Ayane, chiamate a interpretare due canzoni – rispettivamente “Fino all’alba” e “Un po’ più in là” –, una delle quali sarà scelta grazie al televoto come colonna sonora dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

A pochi minuti all’1:00, la resa dei conti. Le ultime posizioni della classifica non trovano il pubblico pienamente d’accordo, ma quando si tratta di annunciare i concorrenti sul podio il consenso è quasi unanime.

Questa la seconda classifica parziale:

– Elisa;

– Emma;

– Ditonellapiaga e Donatella Rettore;

– Irama;

– Fabrizio Moro;

– Giovanni Truppi;

– Sangiovanni;

– Matteo Romano;

– Highsnob e Hu;

– Iva Zanicchi;

– Aka7even;

– Le Vibrazioni;

– Tananai.

E la prima classifica generale:

1. Elisa;

2. Mahmood e Blanco;

3. La Rappresentante di Lista;

4. Dargen d’Amico;

5. Gianni Morandi;

6. Emma;

7. Ditonellapiaga e Donatella Rettore;

8. Massimo Ranieri;

9. Irama;

10. Fabrizio Moro;

11. Giovanni Truppi;

12. Noemi;

13. Sangiovanni;

14. Michele Bravi;

15. Rkomi;

16. Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir;

17. Matteo Romano;

18. Highsnob e Hu;

19. Giusy Ferreri;

20. Iva Zanicchi;

21. Aka 7even;

22. Le Vibrazioni;

23. Yuman;

24. Tananai;

25. Ana Mena.

SUI SOCIAL

Tra i tanti commenti in rete, immancabili quelli di Selvaggia Lucarelli. A proposito del comico, twitta: “Io Zalone l’ho trovato insolitamente moraleggiante. Di solito non è sul pulpito, è l’italiano sporco e cattivo. Di solito è chi discrimina, non il discriminato. Di solito è sgradevole, non sentenzioso. Non mi ha convinta del tutto”.

Nemmeno le canzoni in gara questa sera sembrano averle lasciato il segno: infatti, un’ora dopo, commenta: “Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!