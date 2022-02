Habilita San Marco, è attivo il servizio di Check Up ginecologico - BergamoNews

Habilita promuove da sempre l’aspetto legato alla prevenzione. In Habilita San Marco, completamente rinnovato negli spazi dopo gli interventi di ristrutturazione di inizio d’anno, è attivo il servizio di Check Up ginecologico. Si tratta di un servizio specifico rivolto a donne di tutte le età e calibrato poi in base alle caratteristiche di ogni singola paziente.

Per le donne in età fertile è previsto un pacchetto specifico che prevede controlli puntuali non invasivi che consentono di valutare lo stato di salute delle pazienti in questa fascia d’età o che hanno familiarità con patologie mammarie e uterine. L’obiettivo, quindi, è quello di non effettuare solo uno screening preventivo, ma di fornire informazioni utili per pianificare comportamenti e buone abitudini per la cura della persona.

Nella proposta “età fertile” sono compresi esami ematochimici come emocromo con formula, glicemia, azotemia, creatinina, sodio, potassio, sideremia, transferrina, ferritina, colesterolo totale e frazionato, trigliceridi, AST, ALT, PCR. Oltre a questi esami è compresa, naturalmente, anche la visita ginecologica con valutazione senologica e indicazioni specifiche all’autopalpazione, l’ecografia transvaginale, e il Pap Test. Inoltre, su richiesta, è possibile sottoporsi ad una visita senologica specifica e a un’ecografia mammaria bilaterale. Sulla base della valutazione medica è poi possibile attivare un ciclo di riabilitazione del pavimento pelvico con una terapista specializzata in questo settore.

È previsto anche un pacchetto per le donne che si trovano in menopausa. La menopausa è una fase della vita che coinvolge oggi circa 10.000.000 di donne in Italia, nel pieno della loro attività professionale e sociale. Si tratta di una fase particolarmente delicata in cui le donne devono imparare a convivere con un corpo in cambiamento con sintomi più o meno evidenti.

Nella proposta “menopausa” è compreso un completo programma di screening volto a individuare precocemente le principali patologie che solitamente si presentano nel periodo di transizione dall’età fertile alla menopausa e in quello immediatamente successivo. All’interno dell’offerta sono previsti screening ematochimici con i principali esami del sangue, una consulenza ginecologica (ed eventualmente anche senologica), in modo da poter inquadrare ogni rischio correlato alla carenza ormonale e poi procedere al trattamento della stessa con opzioni terapeutiche personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni singola paziente. Oltre a questo, è possibile sottoporsi a indagini diagnostiche come l’ecografia mammaria bilaterale e la mammografia, l’ecografia transvaginale, il Pap test e la valutazione del pavimento pelvico.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

T 035.4815515

