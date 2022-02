Disegna la legalità, al via il concorso per le scuole medie - BergamoNews

Iscrizioni aperte per il concorso “isegna la legalità” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Nessun limite alla creatività, spazio alla fantasia e utilizzo di qualsiasi tecnica per raccontare cosa sia la legalità e cosa significhi per le nuove generazioni. Il premio finale: materiale scolastico per un valore di mille euro.

Un’occasione per discutere di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, un modo per potersi confrontare, ragazzi e insegnanti, su un tema che investe diversi aspetti della vita giovanile: socialità, aspettative, paure, insicurezze.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio all’indirizzo di posta elettronica noiamanodisarmata@gmail.com, specificando nell’oggetto “iscrizione concorso disegna la legalità”, nome dell’istituto e classe, mentre la scadenza per la consegna degli elaborati artistici è fissata per il 20 maggio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!