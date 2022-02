Ciclismo, la campionessa iridata Elisa Balsamo ospite del Festival di Sanremo - BergamoNews

Il ciclismo e la musica sono due grandi passioni di Elisa Balsamo. Dopo aver vinto lo scorso settembre il titolo iridato, la 23enne residente a Sarnico avrà modo di unire i propri interessi sul palco del Festival di Sanremo dove sarà ospite oggi, giovedì, nella terza serata.

Appassionata di pianoforte (strumento che ha suonato per dieci anni), Balsamo ha accettato immediatamente la proposta di Amadeus che l’ha voluta sul palcoscenico dell’Ariston dopo aver conquistato lo scorso settembre il titolo iridato nella categoria èlite.

“Sono molto felice di esserci, per la prima volta lo vedrò dal vivo – ha spiegato la giovane cuneese durante un’intervista concessa alla Federazione Ciclistica Italiana -. Cantare? No solo ascoltare, so cantare solo l’inno di Mameli”.

In attesa di vederla al via della Settimana Valenciana con la maglia della Trek-Segafredo, Balsamo ha anticipato il proprio outfit sui propri profili social fra i quali spiccano il vestito firmato da Nicole Milano, l’orologio targato Breitling e le scarpe di Arturo Gorlini.

Oltre all’ex portacolori della Valcar-Travel & Service, la kermesse musicale sarà caratterizzata dalla presenza del cantautore bolognese Cesare Cremonini e lo scrittore Roberto Saviano il quale dedicherà un monologo dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentesimo anniversario della Strage di Capaci.

