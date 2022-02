Sanremo parte col “battesimo” di Achille Lauro e la gag sui no vax di Fiorello - BergamoNews

Piacevole, coinvolgente, emozionante. La prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì 1° febbraio su RaiUno, è stata un mix di musica e spettacolo, un inizio scintillante come la giacca del conduttore e direttore artistico Amadeus.

Sin dai primi istanti si è respirata un’atmosfera calorosa: l’ingresso di Ama è stato salutato da un fragoroso e prolungato applauso del pubblico, che è tornato ad assistere alla kermesse dal vivo mentre nel 2021 la presenza degli spettatori non era stata possibile a causa delle restrizioni anti-Covid. Lo stesso presentatore lo ha fatto notare dichiarando: “Sarà l’età, perchè ho quasi sessant’anni, o questo pubblico, ma sto per commuovermi… Ci siete mancati tantissimo”.

I colpi di scena, che hanno reso dinamica e scorrevole la serata, sono stati parecchi, a cominciare dall’apertura delle gara: il primo cantante a salire sul palco dell’Ariston è stato Achille Lauro, che si è presentato sul palco con un piccolo fiore rosa che poi ha distrutto mentre cantava. Ancora una volta ha stupito tutti con un look originale ed eccentrico: è arrivato e si è esibito a torso nudo, con tatuaggi in vista, pantaloni di pelle nera aderenti e piedi nudi.

Verso la fine della canzone, poi, è stato protagonista di un altro gesto simbolico: si è versato dell’acqua sul viso, dando vita a un “battesimo”. Nei giorni scorsi aveva spiegato il significato di questa aspersione pubblicando diversi post su Instagram: “Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”.

Altro momento clou è stato l’arrivo di Fiorello, che ha divertito il pubblico con la sua ironia: “Mi siete mancati! Sono qui per il terzo anno, sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento” – ha esordito raggiungendo il palcoscenico.

Ricordando di essere tornato al festival dopo le insistenti richieste del suo “ex” amico Amadeus, ha dichiarato: “Non gli credete quando dirà che la quarta edizione non la farà. Io non ci volevo venire” – ha scherzato paragonandosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato rieletto anche se non avrebbe voluto. Ha aggiunto, quindi, un ringraziamento per il capo dello Stato, scandendo diverse volte il suo cognome trascinando il pubblico.

Poco dopo, rivolgendosi ad Amadeus, Fiorello ha aggiunto: “L’anno scorso ho lanciato una sfiga colossale a chi avrebbe condotto il festival e invece siamo qua noi. Per scongiurare l’anatema, anzi l’amatema, devi baciare il direttore di RaiUno!” e così è stato: armato di mascherina dotata di labbra in plastica di color rosso vistoso, il conduttore si è scambiato “un appassionato” bacio finto con il direttore della prima rete della tv pubblica, Stefano Coletta.

Altra gag ha riguardato i vaccini e i no vax: all’improvviso Fiorello ha finto che il braccio si muovesse da solo e ha esclamato: “È il vaccino! È il microchop, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti”, citando le più inflazionate teorie contrarie alla vaccinazione.

A costellare il festival, inoltre, l’eleganza di Ornella Muti, il ricordo di Tito Stagno, scomparso proprio oggi, il “quadro familiare” del tennista Matteo Berrettini, e l’energia dei Maneskin, che Amadeus è andato a prendere personalmente fuori dall’Ariston mantenendo la promessa che aveva fatto direttamente a questo gruppo quando gli aveva proposto di tornare all’Ariston dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest.

Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

E che dire dei Maneskin? La band è tornata sul palco che l’ha lanciata nel mondo non molti mesi fa: il frontman Damiano non ha nascosto l’emozione e la loro Coraline è stata un trionfo davanti al pubblico dell’Ariston (qui sotto al foto Getty images).

Alle 24, poi, è stata la volta dei Meduza, che hanno portato a Sanremo la magia e il sound della musica dance: lanciando la loro performance Amadeus ha invitato il pubblico ad alzarsi e sgranchirsi pure le gambe considerando che non si può ancora ballare (a causa della pandemia da Covid).

Non è mancato spazio per la tv, con l’arrivo di Nino Frassica che, con la sua scherzosa e surreale comicità, per la gioia di tutti i fan, ha annunciato l’ingresso di Raoul Bova nella nuova edizione della serie “Don Matteo”, che approderà su RaiUno dopo “Doc – Nelle tue mani”. Poco prima, invece, l’attore Claudio Gioè ha presentato la seconda stagione della fiction sicula di successo “Màkari”.

Sono stati molto suggestivi, infine, il monologo “Dona un albero”, con cui Ornella Muti ha sensibilizzato sull’importanza di tutelare la natura e l’omaggio dell’orchestra a Franco Battiato: i musicisti, diretti dal maestro De Amicis, hanno eseguito un estratto de “La cura”, uno dei brani più amati di questo straordinario cantautore scomparso il 18 maggio 2021.

All’1.12 la serata si è conclusa con la lettura della classifica provvisoria: frutto dei voti della sala stampa, vede al primo posto Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”; al secondo La Rappresentante di Lista (“Ciao ciao”), al terzo Dargen D’Amico (“Dove si balla”), al quarto Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”), al quinto Massimo Ranieri (“Lettera al di là del mare”), al sesto Noemi (“Ti amo non lo so dire”), al settimo Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), all’ottavo Rkomi (“Insuperabile”), al nono Achille Lauro (“Domenica”), al decimo Giusy Ferreri (“Miele”), all’undicesimo Yuman (“Ora e qui”) e al dodicesimo Ana Mena (“Duecentomila ore”).

SUI SOCIAL – Personaggi famosi e persone comuni hanno pubblicato sui social diversi post relativi a Sanremo. Fra questi Morgan, che ha scritto: “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”.

Riferendosi implicitamente a Fiorello, invece, Selvaggia Lucarelli su Twitter osserva: “Tutti gli anni questa scenetta ‘non volevo essere qui ma lui ha insistito tanto’. Mamma che palle”.

In attesa di conoscere i dati relativi all’Auditel e allo share della prima serata del Festival di Sanremo 2022 e i riscontri che le canzoni che si sono potute ascoltare in questa occasione non resta che seguire il proseguo della kermesse, che continuerà a proporre musica e spettacolo fino a sabato 5 febbraio, il giorno della finale, in cui verrà proclamato il vincitore.

Come annunciato da Amadeus, tra gli ospiti della seconda serata, mercoledì 2 febbraio, sono attesi il comico Checco Zalone e la cantante Laura Pausini: ne vedremo delle belle!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!