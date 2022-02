Sanremo, le nostre pagelle: promossi Mahmood e Blanco, bocciata Ana Mena - BergamoNews

Elisa, Paolo e Francesca hanno formato un gruppo WhatsApp per scambiarsi opinioni sul Festival di Sanremo 2022. Non sempre vanno d’amore e d’accordo, in quanto i gusti e le preferenze musicali spesso non coincidono. Ma, dopo lunghe tratattive hanno trovato un equilibrio e stilato le loro pagelle.

Achille Lauro – “Domenica”: apre le danze e colpisce con la sua esuberanza, marchio di fabbrica. Le qualità vocali zoppicano, ma del resto Lauro non bada a quelle. Spicca per originalità. Creativo. 7–

Yuman – “Ora e qui”: vincitore della categoria giovani, porta sul palco dei big un tono importante, ma forse un po’ “abbottonato”. Buoni propositi, ma serve lasciare il freno a mano. 6+

Noemi – “Ti amo non lo so dire”: la voce emoziona, il testo anche. La solita Noemi, brava e bella, ma con una marcia in più. 8

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”: testo giovanile e piacevole. Incalzante la penna di Jovanotti, equilibrata l’esibizione. L’eterno ragazzo. 7.5

La rappresentante di Lista – “Ciao Ciao”: buona la presenza scenica; personalità evidente, brano ballabile. Lo sentiremo per molto. 7+

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”: elegante e poetico, mai fuori luogo. Se l’emozione fosse un suono, sarebbe una sua canzone. 9

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”: l’esperienza è dalla sua parte, ma manca qualcosa. Un’interpretazione classica, ci si aspetta di più. 6-

Mahmood e Blanco – “Brividi”: di nome e di fatto. Primo posto in classifica ampiamente meritato, un mix di pathos e puro talento. 9

Ana Mena – “Duecentomila ore”: un brano che ha poco o nulla di Sanremo e che sembra promettere nemmeno grandi ascolti. Fuori luogo. 3

Rkomi – “Insuperabile”: Debutto positivo, forse non del tutto in linea con le aspettative – altissime – nei suoi confronti. Insuperabile? Non ancora, ma potrebbe diventarlo. 7.5

Dargen D’Amico – “Dove si balla”: si esibisce dopo i Maneskin, ma mantiene lucidità e compattezza. Buon esordio. 7

Giusy Ferreri – “Miele”: l’inizio sembra promettere bene, ma la performance non colpisce nella sua interezza. Tutt’altro che convincente il contributo del megafono. 5

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!