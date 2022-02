Penny Italia acquisisce l'ex Lp di Madone: confermati tutti i 14 lavoratori - BergamoNews

Mercoledì 2 febbraio riapre a insegna Penny lo store Leader Price di Madone. Penny Market, che lo scorso anno ha chiuso in attivo con 403 punti vendita e 4300 collaboratori, nel proprio piano di sviluppo del 2022, conferma la forte volontà di crescere non solo attraverso l’apertura su tutto il territorio italiano di nuovi punti vendita, ma anche attraverso acquisizioni.

La presenza Penny Market in Lombardia arriva a 91 punti vendita e ad indossare la maglia rosso Penny sono oggi gli ex collaboratori Leader Price di Madone a seguito di una operazione di acquisizione degli spazi proprio da parte di Penny Market. L’acquisizione, infatti, in piena coerenza ai valori di gruppo, ha garantito l’impiego di tutti e 14 gli addetti LP che possono ora iniziare il percorso di formazione e sviluppo che Penny ha studiato per le sue persone.

Il nuovo punto vendita che apre oggi a Madone si trova all’interno del tratto di territorio chiamato “Isola Bergamasca”, territorio in cui Penny è già presente con il punto vendita di recente costruzione di Medolago e con i punti vendita di Ponte San Pietro e Brembate. Il nuovo spazio, grazie alla sua posizione strategica sulla Strada Provinciale 155, nel tratto interessato chiamato via Papa Giovanni XXIII, punta a diventare un riferimento non solo per il comune di Madone ma anche per quelli di Filago e Bonate Sotto. La superfice totale dell’immobile è di circa 1200 mq. di cui circa 800 di vendita.

Puntare sui prodotti italiani valorizzando il territorio e le eccellenze locali è ormai un asset distintivo delle nuove aperture del brand. Lo spazio avrà la macelleria Penny che punta sulla qualità della carne italiana, il Bake-off e quindi il pane sfornato caldo tutti i giorni. L’attuale assortimento di oltre 2500 referenze punta sui prodotti italiani e regionali di qualità, presenti per più del 75% del totale, in un interessante mix tra private label e top brand, a cui si associa una funzionale selezione non-food.

Penny Market, discount alimentare del gruppo Rewe, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato Penny Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente.

