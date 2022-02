"Monica del mio cuore, l'arte quella vera non muore mai" - BergamoNews

Il ricordo

“Monica del mio cuore, l’arte quella vera non muore mai”

"Eri femminista come erano femministe le nostre mamme, molto meno arrabbiate di noi. "La prima cosa per una donna non è sposarsi o procreare: è lavorare" dicesti nel 1971 ad Enzo Biagi. Così Laura Gargano, avvocato, ricorda la grande attrice Monica Vitti scomparsa all'età di 90 anni a Roma