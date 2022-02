Iccrea Banca: Fsi investe in Bcc Pay e rileva 40% della società di monetica - BergamoNews

Roma. Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e Fsi hanno siglato una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di Bcc Pay, la società di monetica del Gruppo Bcc Iccrea.

L’accordo, si legge in una nota, prevede l’investimento di Fsi in Bcc Pay.

“Ad esito dell’operazione – prosegue la nota – Fsi e Iccrea Banca deterranno rispettivamente il 60% e il 40% della società. L’operazione ha una valorizzazione fino a 500 milioni (inclusiva di una

componente differita fino a 50 milioni) ed è soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti. Il closing è previsto entro l’estate 2022. Bcc Pay sarà guidata dall’amministratore delegato Fabio Pugini. I benefici economico-patrimoniali per il Gruppo Iccrea, si stimano in un miglioramento dei coefficienti di capitale per circa 60 punti base a livello consolidato e circa 350-375 punti base a

livello individuale di Iccrea Banca”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!