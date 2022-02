Delegazione bergamasca a Firenze all’Assemblea per la transizione ecologica - BergamoNews

Non mancheranno i bergamaschi e le bergamasche all’assemblea ecologista che sabato 5 febbraio a Firenze punta a portare nel dibattito pubblico italiano proposte concrete per una giusta transizione e per affrontare la crisi climatica in atto. Obiettivi: dare al Paese una ripartenza green che competa sul piano della qualità e dell’innovazione amica dell’ambiente anziché sulla compressione dei salari e dei diritti, e lasciare ai nostri figlie e nipoti un mondo ospitale, in grado di assicurare pace, prosperità e benessere.

Per questo un nutritissimo elenco di organizzazioni locali, insieme a Green Italia, ai deputati di FacciamoEco, a eurodeputati, sindaci, consiglieri municipali e regionali e altri rappresentanti istituzionali e del civismo e dell’associazionismo italiano si ritrovano (online e in presenza) a Firenze per dare vita a un momento di sintesi e raccordo che metta insieme le voci che abitano il panorama ecologista italiano. E che aiuti l’ambientalismo italiano a coniugare visione, competenze e pragmatismo, proprio come sanno fare i Greens in Europa, per affrontare con radicalità la crisi climatica e costruire un futuro di benessere condiviso per cittadini e ambiente.

In vista dell’evento è stato steso un documento che ha raccolto le firme di 200 promotori, con visioni e azioni prioritarie per costruire insieme una giusta transizione ecologica nel Paese. “Siamo convinte e convinti – si legge nel documento – che la prospettiva della Green Economy e della decarbonizzazione, oltre a garantire la protezione dell’ambiente, crei nuove opportunità per lavori di qualità, per i quali saranno richieste nuove competenze e una diversa organizzazione sociale, e intendiamo impegnarci per promuovere il rinnovamento del sistema educativo e formativo”.

L’assemblea è pensata come un’occasione per portare al centro del dibattito pubblico proposte ecologiste per la realizzazione di una giusta transizione. E ha l’obiettivo ambizioso di avviare un percorso aperto che porti alle elezioni politiche del 2023 con una lista ecologista inclusiva e competitiva.

Diversi bergamaschi e bergamasche saranno presenti a Firenze. Tra i promotori dell’iniziativa, ci sono Viviana Valastro (Green Italia) e Roberto Cremaschi (già consigliere comunale per APF). Partecipano di persona o a distanza anche Elena Ferrario (Legambiente), Erik Molteni (consigliere comunale a Treviglio) e diversi amministratori che nei mesi scorsi hanno dato vita al manifesto “Per una Provincia della cura” in vista delle elezioni provinciali.

Tra gli interventi all’Assemblea segnaliamo il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, i co-portavoce di Europa Verde ed è atteso l’intervento del Sindaco di Milano Beppe Sala in collegamento.

Sarà possibile seguire l’Assemblea ecologista anche in diretta sulla pagina Facebook di FacciamoECO e dalle pagine degli altri promotori.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!