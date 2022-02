Covid, a Bergamo 12.886 nuovi casi in una settimana: trend sempre in calo - I dati dei Comuni - BergamoNews

Il tasso di incidenza del Covid in provincia di Bergamo nella settimana 26 gennaio – 1 febbraio è pari a 1.147 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 11,47 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana, riportando i valori all’ultima a settimana del 2021 (25 - 31 dicembre 2021).

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a –6.305 nuovi casi assoluti, pari a -32,9% rispetto alla settimana precedente (–1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% la scorsa settimana, – 4.742 nuovi casi, pari a -18,4% due settimane fa, +6.543, pari a +34,1% tre settimane fa; +12.619, pari a +192,7% un mese fa).

Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti scende ulteriormente ed è pari a 1.841 contro i 2.742 della scorsa settimana (2.996 due settimane fa, 3.673 di tre settimane or sono).

“Nelle ultime due settimane oggetto di monitoraggio -dichiara il Alberto Zucchi, Direttore del Servizio Epidemiologico di ATS Bergamo- avevamo evidenziato un fondamentale cambiamento nell’andamento della curva che, da un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle quattro settimane precedenti, mostrava un iniziale decremento; possiamo ora affermare che i dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau della curva stessa e un chiaro inizio di discesa, come emerge chiaramente dalla lettura del grafico successivo, che mostra la media mobile dei tassi di incidenza settimanale (curva nera) scendere fino al già citato valore di 1.147 per 100.000 abitanti”.

“Indubbiamente -continua Zucchi- anche l’effetto ‘scuola’ sta pesando ancora, come mostrano, anche questa settimana, i dati di incidenza per classi di età (vedi grafico successivo, relativo alla settimana 26 gennaio – 1° febbraio 2022 gennaio), con le quote maggiori di positività che clusterizzano nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49; fortunatamente i casi incidenti restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici. Ricordiamo ancora una volta come la situazione resti delicata, con valori di incidenza così alti in termini assoluti; il contagio sul singolo individuo può determinare, in relazione al proprio stato di salute, effetti di rischio clinico anche importanti”.

“Per quanto concerne il territorio provinciale - aggiunge la dottoressa Elvira Beato - anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free, ma, a differenza delle settimane precedenti, tutti presentano un decremento di rilievo dei tassi di incidenza. Anche gli Ambiti che mostrano tassi di incidenza superiori alla media provinciale, rispetto alle settimane precedenti, evidenziano scostamenti sempre più contenuti”.

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (1.147 nuovi casi per 100.000 abitanti) risultano essere l’Ambito di Valle Imagna e Villa d'Almè (1.322 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Treviglio (1.222), Alto Sebino (1.213), Isola Bergamasca (1.209), Seriate (1.169), Bergamo (1.158), Valle Brembana (1.155).

Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (882 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.), Monte Bronzone - Basso Sebino (1.024), Romano di Lombardia (1.073), Valle Cavallina (1.102), Valle Seriana (1.105), Grumello del Monte (1.116), Dalmine (1.128 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.).

I Comuni con 0 nuovi casi sono 6, come la scorsa settimana (4 due settimane fa e 1 tre settimane tre settimane fa), ma differenti: Averara, Mezzoldo, Piazzolo, Vedeseta (afferenti all’Ambito Valle Brembana), Brumano (Ambito Valle Imagna e Villa d'Almè), Schilpario (Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve).

La distribuzione dei nuovi casi Comune per Comune

L’importanza dei vaccini

“Il grande sforzo organizzativo di tutti gli attori del sistema, unitamente al grande senso di responsabilità e di civiltà dei cittadini bergamaschi, -riprende Alberto Zucchi- ha condotto a risultati fondamentali per la riduzione dello sviluppo del contagio e, soprattutto, per la riduzione degli effetti clinici più gravi di coloro che sono a rischio aumentato per le proprie problematiche patologiche e/o funzionali già in essere. Come emerge dal grafico successivo, la grandissima maggioranza dei bergamaschi ha già concluso il ciclo completo (prima e seconda dose), e moltissimi hanno già effettuato il richiamo booster (terza dose). Persiste purtroppo uno strato di popolazione, leggermente diversificato tra le età, di non vaccinati. Una parte minima di questi presenta qualche rarissima condizione clinica che determina la necessità di non vaccinarsi, mentre altri appaiono resistenti senza validi e razionali motivi”.

Ricordiamo, a tal proposito che dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale. Su questa categoria di cittadini, lo status aggiornato attuale è quello che mostriamo nel grafico successivo: su di un target pari a 504.568 assistiti, al 31 ottobre 2021 il 16% aveva ricevuto almeno la prima dose. Al 31 dicembre 2021, tale percentuale era salita al 68%. Il dato relativo all’ultima rilevazione, 31 gennaio 2022, vede il posizionamento del tasso di copertura ad un rilevantissimo 92%.

Uno studio effettuato dal Servizio di Epidemiologia di ATS Bergamo (vedi grafico successivo) evidenzia chiaramente come il rischio di essere ricoverati tra i non vaccinati, per i ricoveri ordinari (con un rischio 5 volte superiore per i no vax) e per i ricoveri in terapia intensiva (con un rischio 12 volte superiore per i no vax), sia molto superiore.

“I dati del nostro studio -rimarca la dottoressa Roberta Ciampichini -, che si basano su una popolazione come quella bergamasca che non solo presenta un altissimo livello di copertura vaccinale, ma presenta probabilmente una dimensione di copertura immunitaria molto elevata, correlabile anche ai livelli di contagio e di guarigione altissimi nella prima e seconda ondata, sono coerenti con quanto emerge dall’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, che evidenzia un tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di età ≥ 12 anni nel periodo 10/12/2021-09/01/2022 per i non vaccinati (302,7 ricoveri per 100.000 ab.) circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da ≤ 120 giorni (40,1 ricoveri per 100.000 ab.) e circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (29,4 ricoveri per 100.000 ab.). Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età ≥ 12 anni nel periodo 10/12/2021-09/01/2022 per i non vaccinati (35,6 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa diciotto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da ≤ 120 giorni (2,0 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa ventisette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.)”.

Viene rimarcato inoltre come il tasso di mortalità standardizzato per età relativo alla popolazione di età ≥ 12 anni nel periodo 03/12/2021-02/01/2022 per i non vaccinati (60,2 decessi per 100.000 ab.) risulti circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da ≤ 120 giorni (6,4 decessi per 100.000 ab.) e circa ventisette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2,2 decessi per 100.000 ab.).

“Come ribadito anche dall’Istituto Superiore di Sanità - ricorda infine il dottor Giacomo Crotti - una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, ivi compresa quella pediatrica tra i 5 e gli 11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie di pazienti fragili indicate dalle disposizioni ministeriali, sono gli strumenti fondamentali per contenere l’impatto dell’epidemia, anche se sostenuta da varianti emergenti quali la variante Omicron”.

Pertanto, ATS Bergamo ricorda che rimane fondamentale:

1. per chi ancora non è vaccinato, sottoporsi al vaccino, superando le resistenze ed i dubbi, avvalendosi di fonti scientifiche accreditate per avere informazioni scientificamente corrette sugli stessi;

2. per chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, e rientra tra i target che possono accedere alla terza dose, sottoporvisi tempestivamente in modo da mantenere l’adeguato livello di copertura immunitaria;

3. per i genitori di bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno dubbi o timori riguardo al vaccino rivolto a questo target, parlarne con il proprio pediatra o consultare il sito dell’Istituto Superiore di Sanità che, alla pagina -Vaccinazione anti covid ai bambini: cosa sapere- riporta tutte le principali informazioni scientifiche utili e offre risposte alle domande più frequenti, mettendo anche a disposizione materiale utilizzabile per poter affrontare con maggior cognizione e con più tranquillità la scelta di vaccinare il proprio bimbo.

Da ultimo, ma non per importanza, il Servizio Epidemiologico di ATS Bergamo ricorda che l’uso delle mascherine, in particolare delle FFP2, rappresenta la principale barriera fisica indicata per ridurre le probabilità del contagio, la prima contromisura efficace, insieme al rispetto delle misure di distanziamento, soprattutto a fronte di una variante che si trasmette facilmente come la Omicron, attualmente prevalente, e alle basilari misure di igiene (frequenti lavaggi delle mani, etc.).

