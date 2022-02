Cieli sereni, nuvole solo in montagna - BergamoNews

Martedì 2 febbraio, il Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo con il bollettino curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

L’espansione, sull’Europa centro-occidentale, dell’anticiclone delle Azzorre, garantirà tempo stabile, favorendo, sui nostri territori, l’ingresso di correnti Nord-Occidentali. Annuvolamenti lungo la catena alpina di confine, daranno luogo a precipitazioni nevose su Retiche e alta Valchiavenna. Ventilazione moderata, temporaneamente forte, lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana.

Temperature che raggiungeranno valori primaverili.

Mercoledì 2 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino, molto nuvoloso lungo l’arco alpino di confine, con precipitazioni nevose su Alpi Retiche e, marginalmente su alta Valchiavenna. Quota neve attorno ai 1100 metri, in risalita nel corso della giornata. Nuvolosità bassa su Orobie, ma senza fenomenologia significativa prevista. Nubi medio-alte in transito interesseranno i restanti settori prealpini. Qualche passaggio di alte velature, in un contesto generalmente soleggiato, sulle aree di pianura .

Temperature: minime in rialzo, specialmente nelle zone centro-occidentali dove faranno segnare valori compresi tra 8°/10° C. Massime in rialzo e comprese tra 17°/20° C.

Giovedì 3 febbraio 2022

Tempo Previsto: irregolarmente nuvoloso al mattino per la presenza di alte velature, tendenti, nel corso della giornata, ad estendersi. In serata, aumento della nuvolosità bassa, ad iniziare da Oltrepo Pavese in estensione su Cremonese e Lodigiano.

Temperature: minime generalmente in calo e comprese tra 1°/4° C. In lieve calo su aree del Varesotto, Comasco e Brianza. Massime in calo e comprese tra 12°/14° C.

Venerdì 4 febbraio 2022

Tempo Previsto: molte nubi sulle aree pianeggianti, dove non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni. Da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso lungo i rilievi centro settentrionali. Dalla serata, aumento della nuvolosità sulla fascia alpina di confine.

Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 4°/6° C. Massime in calo e comprese tra 9°/11° C.

