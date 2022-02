Attacco dei no vax alla nostra redazione: scritte e volantini lasciati nella notte - BergamoNews

Bergamo. Anche la nostra redazione è finita nel mirino dei vandali no vax. Nella notte tra martedì e mercoledì (2 febbraio) fuori dal cancello della nostra sede in via Angelo Maj, in pieno centro città, sono state realizzate scritte con la vernice rossa e sono stati lasciati alcuni volantini.

Gli slogan e la firma sono gli stessi che si sono già visti in queste settimane in diverse zone della provincia. Come al cimitero di Nembro, in un paio di occasioni, oppure al centro vaccinale di Dalmine e a quello di Treviglio.

Sempre nella notte sono state prese di mira anche la redazione dell’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni, e l’hub di piazzale Alpini.

La redazione presenterà denuncia nella speranza si possa risalire agli autori, anche grazie alle numerose telecamere presenti nella zona.

