"Arsenico e vecchi merletti": la comicità thriller convince il pubblico di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Comicità, suspence e mistero miscelati con la giusta dose di ritmo. È questa la formula segreta che sta dietro al successo quasi centenario di “Arsenico e vecchi merletti”, capolavoro della comicità teatrale e cinematografica.

Il classico della commedia – scritto nel 1939 dal drammaturgo statunitense Joseph Kesselring e noto principalmente per l’adattamento cinematografico del 1944 diretto da Frank Capra, con Cary Grant protagonista – è in scena al Teatro Donizetti, fino a domenica 6 febbraio, confermandosi uno dei titoli più effervescenti della Stagione di prosa 2022.

Il debutto ha conquistato il pubblico bergamasco.

Gli ingredienti per fare di questa data un successo ci sono tutti, a partire dal cast. Sul palco, nei panni delle zie Abby e Martha due Signore del teatro italiano: Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati. Simpatiche, arzille, impossibili da non amare. La loro forza di queste due vecchiette nell’essere adorabili e imprevedibili, due killer infallibili che uccidono convinte di fare del bene al prossimo. Tra un merletto e una tazza di tè, si divertono a preparare vino di sambuco corretto con un miscuglio di veleni. Rosolio, arsenico e quanto basta di cianuro: il cocktail perfetto per un omicidio a regola d’arte.

Nel marasma di questa surreale situazione si ritrova il protagonista, Mortimer Brewster, scrittore e critico teatrale, nipote delle due vecchiette, interpretato da Leandro Amato. In una notte piena di colpi di scena, sarà lui a dover risolvere i misfatti delle ziette.

L’altro elemento d’eccezione della commedia è sicuramente il testo, un vero capolavoro in cui comicità e thriller si uniscono con un perfetto meccanismo di incastri a orologeria. La fortuna di questo spettacolo ne è una prova: scritto nel 1939, continua ancor oggi ad essere portato nei teatri.

Risata, spensieratezza e mistero. Basta questo per rendere indimenticabile una serata a teatro

