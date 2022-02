Al via l’8 febbraio il ciclo di webinar "I martedì dell’Innovazione" - BergamoNews

Dopo i Digital Innovation Speech, il ciclo di webinar realizzati lo scorso anno sui temi più caldi dell’innovazione tecnologica, come digital marketing, protezione dei dati, digitalizzazione dei processi e Iot (Internet of Things), parte l’8 febbraio un nuovo ciclo di webinar dal titolo “I martedì dell’Innovazione”.

Anche quest’anno l’obiettivo è quello di accompagnare le imprese nella conoscenza delle potenzialità, in termini di competitività, offerte dalle nuove tecnologie di innovazione digitale.

In particolare, nei primi 5 webinar verranno illustrate le opportunità concesse dalla partecipazione al programma governativo Transizione 4.0, che prevede incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che investono in innovazione.

Il percorso è organizzato in sinergia con Confartigianato nazionale e promosso a cura del gruppo di lavoro multidisciplinare “Team DIH – Digital Innovation Hub”, che Confartigianato Imprese Bergamo ha attivato da qualche anno, mettendo in rete le competenze dei suoi uffici per diffondere la cultura dell’innovazione digitale. L’attività è promossa in sinergia e nell’ambito delle iniziative di I&T HUB.

Durante gli incontri verranno introdotte le novità del programma governativo Transizione 4.0 e le modalità per accedere agli incentivi e verranno coinvolte alcune imprese associate che presenteranno le buone pratiche messe in campo.

I webinar, a partecipazione gratuita, hanno cadenza quindicinale e si terranno il martedì pomeriggio dalle 17,30 alle 18,30, con la partecipazione delle territoriali di Confartigianato, secondo il seguente programma: 8 febbraio 2022 “Le principali novità del programma “Transizione 4.0”; 22 febbraio 2022 ”Transizione 4.0 e macchine semoventi”; 8 marzo 2022 I settori ed i mestieri coinvolti dal programma 4.0 manifatturiero – meccanica (con gli interventi di funzionari di Confartigianato Bergamo e la testimonianza di un’impresa bergamasca); 22 marzo 2022 Il software ed il programma 4.0; 5 aprile 2022 Il Post-utilizzo del macchinario 4.0.

È possibile iscriversi sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo entro le ore 17.00 del prossimo 7 febbraio.

Per ulteriori informazioni: DIH – Digital Innovation Hub (tel. 035.274.231; e-mail dih@artigianibg.com ).

